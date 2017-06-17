«داعش».. انكماش على الأرض

سكوت بيترسون*

نطاق أهداف تنظيم «داعش» يتسع ليمتد من مانشستر إلى نيجيريا، ومن بغداد وكابول إلى جسر لندن، ومن طهران إلى ماراوي في الفلبين. والهجمات الدموية الجديدة التي نفذها «داعش»، أو جماعات تستمد الإلهام منه تعطي انطباعاً بأن نمط «داعش» في التشدد يتوسع دوماً وما زال قادراً على الحركة. وفي الأيام الأخيرة أظهر متشددو التنظيم قدرتهم على مواصلة توسع نفوذهم على مستوى العالم.

لكن هناك قصة مختلفة كثيراً تصور تراجعاً لا مفر منه على مدار عامين في طموحات «داعش» لإقامة دولة. واليوم يتشبث مقاتلو «داعش» بآخر معاقلهم في الموصل، ثاني أكبر مدن العراق، حيث أعلن الجهاديون «دولة خلافة» في يونيو 2014. وفي الأيام القليلة الماضية، شنت القوات الكردية السورية المدعومة من الولايات المتحدة هجوماً متوقعاً بشكل كبير ضد الرقة التي أعلنت «داعش» أنها عاصمة دولة خلافتها.

فما الاتجاه السائد لدى «داعش» لتحويل وعدها الذي لم تستطع تنفيذه في إقامة حكم «إسلامي» إلى محرك أساسي للهجمات على امتداد العالم حتى لو كانت الأسلحة أحياناً مجرد سكاكين؟ ينبهنا هنا محللون إلى أن تقلص الأراضي لا يمثل بالضرورة هزيمة لـ«داعش»، أو حتى انتصاراً عليها. وذكر شيراز ماهر نائب مدير «المركز الدولي لدراسة التشدد والعنف السياسي»، في كينجز كوليدج في لندن، أن («داعش» لها حالات صلبة وسائلة وغازية وتتحول بين هذه الحالات كيفما تشاء وحين تحتاج، وفكرة أن «داعش» تقترب من النهاية أو أن هذه بداية النهاية غير صحيحة بالمرة).

وتسعى «داعش» لتضمن وجودها حتى لو تحللت دولتها المادية، لذلك شنت هجمات في مناطق بعيدة. وفي مانشستر، بإنجلترا، قتل مهاجم انتحاري 22 شخصاً في حفل يوم 22 مايو. وفي أفغانستان، لطالما اعتُبر تهديد «داعش» للحكومة المركزية هامشياً وصغيراً، مقارنة بالخطر الذي تمثله «طالبان»، لكن الحضور المتزايد لـ«داعش» تجلى في تفجير شاحنة ملغومة في مركز بكابول أودى بحياة 150 شخصاً في 31 مايو المنصرم. وفي الفلبين، تحول التاريخ الطويل للمعارضة الإسلامية للحكومة التي يهمين عليها المسيحيون إلى خلية قادرة على الحركة لـ«داعش». ولمدة ثلاثة أسابيع، خاض الجنود الفلبينيون معركة ضد مقاتلين من «داعش» كانوا يرتهنون ما بين 500 و1000 مدني في مدينة ماراوي.

ويرى محللون أن التخلص المادي من المتشددين ليس كافياً. وكتب سيدني جونز، مدير «معهد التحليل السياسي للصراع» في جاكرتا، في صحيفة «نيويور تايمز» أن الضربات الجوية والحكم العسكري «لن تعالج جذور التشدد الناتج عن ضعف الحكم والخلل الوظيفي في النظام القانوني والفقر المتوطن في الفلبين. ولا تؤدي عادة سياسات القوة في الغالب إلا إلى تفريخ مزيد من المقاتلين، بل والمقاتلين الراغبين في الانتقام».