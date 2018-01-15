نيجيريا: فتيات شيبوك المخطوفات «لا يردن العودة»

كانو، نيجيريا (أ ف ب)

بثت جماعة بوكو حرام الإرهابية أمس، تسجيل فيديو جديداً تظهر فيه 14 من تلميذات خطفن في شيبوك بشمال شرق نيجيريا في ابريل 2014. وقالت واحدة من الشابات، وهي تتحدث باسم المجموعة التي ظهرت في التسجيل الذي تبلغ مدته 21 دقيقة «نحن فتيات شيبوك.. إن شاء الله لن نعود».

وظهرت ثلاث من هؤلاء الشابات، وهن يحملن أطفالاً رضعاً في التسجيل الأول من نوعه منذ مايو الماضي، عندما تم بث تسجيل لفتاة قالت إنها واحدة من 219 تلميذة خطفن، وظهرت وهي تحمل سلاحا. وقد أكدت أنها ترفض العودة إلى بيتها.

وانتقدت الشابة «فتيات شيبوك الأخريات اللواتي اخترن العودة إلى نيجيريا» في إشارة الى مجموعة من التلميذات نجحن في الفرار من خاطفيهم قبل أربع سنوات. وقالت، إن «الله باركنا وقادنا إلى الخلافة.. لكن بدلا من ذلك اخترتم العودة إلى الكفر».

وأضافت متوجهة إلى أهالي الفتيات «يجب أن تتوبوا.. مصيركم نار جهنم إذا لم تتوبوا والله خلقنا لنعبده». وعبرت عن شكرها لزعيم الجماعة الإرهابية أبو بكر الشكوي. وقالت إن «أبانا أبو بكر الشكوي قام بتزويجنا ونعيش في نعيم.. أبو بكر الشكوى هو قائدنا».