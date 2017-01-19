«صندوق خليفة» ينظم دورة تدريبية لكوادر كويتية في مجال ريادة الأعمال

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت في أبوظبي أمس أعمال دورة تدريبية مكثفة نظمها صندوق خليفة لتطوير المشاريع؛ بهدف تأهيل وتدريب كوادر من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدولة الكويت.

وقال إبراهيم أحمد المنصوري الرئيس التنفيذي للعمليات في صندوق خليفة، إن الدورة التدريبية التي استفاد منها عدد من موظفي الصندوق الوطني الكويتي، شملت تدريبات عملية ونظرية في مجال التدريب والتأهيل في مجال ريادة الأعمال ونشر القيم الريادية، كما شملت مواضيع تتعلق بتقييم الأفكار الاستثمارية وطرق التأكد من جدواها المالية والاستثمارية، إضافة إلى المسائل الخاصة بالائتمان والرقابة ومتابعة المشاريع وإعداد الإستراتيجيات ومتابعة تنفيذها.

وأضاف المنصوري أن الدورة التدريبية تضمنت، على مدار ثلاثة أيام، تدريبات على أفضل الممارسات المالية في مجال التمويل، وكيفية صرف الدفعات وإدارة المخاطر ودراسات السوق، وغيرها.

وكان الصندوقان وقعا في مايو الماضي مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال دعم ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.