مقعد فارغ من شاعر يدعى ديريك والكوت

محمد عريقات (عمّان)
على الأغلب أنه لم يكن ليدر بخلد الكاتب والشاعر الكاريبي ديريك والكوت (1930-2017) عند استدانته مبلغا قدره «200» دولار لطباعة ديوانه الأول «25 قصيدة» أن هذا الديوان سيضعه في مصاف الشعراء العمالقة، لتتوالى بعدها أعماله الشعرية ليحوز جائزة نوبل للآداب عام 1992 بعد صدور ديوانه «أوميروس» الذي رأى فيه نقاد ودارسون محاكاة للإلياذة والأوديسا: «وبما أنني صاحب قضية/ فسأشارك أعدائي جمال العالم/ على الرغم أن جشعهم يدمر براءة/ جزيرتي الآدمية».
أحرز إلى جانب نوبل العديد من الجوائز كان آخرها جائزة اليوت عام 2011 بعد صدور ديوانه الأخير «البلشون الأبيض» الذي رأى فيه النقاد أن والكوت يكتب سيرته الذاتية، وقد وصفوه بكتاب رجل عجوز يحن بشوق ليوم آخر من الضوء والدفء. انه ديوان تأملي اجتماعي. «سانتا لوشيا/ شفيعة النخيل والصنوبر/ يا من كانت أبجديتها من سنونوات سيراكيوز/ رجل عجوز يجلس على مقعد/ لا تحمل الأمواج إليه أية أنباء».
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«لو كانت هذه الكلمات حصىً ملونة/ أو برك ماء صغيرة يشرب منها مالك الحزين الأزرق/ فسيفساء مزججة مغشّاة بفقاعات تتلاشى عند المسطحات المائية/ أو أمواج تزحف براياتها نحو طبول البحر/ لو كانت أكثر من مجرد خطوط سوداء على ورق أبيض، وأكثر من مجرد أصوات تلتقي خلالها عيوننا/ ستكون جميعها لك لأنك مَنْ شكّل هوى اللحظة».
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«من على كرسيّ المتحرك في صالة فيرجن بفيوكسفورت/ رأيتها جالسة على كرسيها المتحرك أيضاً، جمالها المنحني كزهرة متغضنة، المرأة التي ظننتُ، حينما لبى لهيب شبابي رغبتها، أنها ستبقى شقراء وجميلة وشابة إلى الأبد، حتى وإن شختُ أنا/ كانت عجوزاً ذات ذقن كبير، ابتسامتها المُدمِرة ضاعت في التجاعيد، ولكنني شعرتُ.. بأن انفعالنا عاد فترة وجيزة، حين جلسنا هناك، في زمن كسيح، كريه، زمن الأكاذيب والمجاملات العامة».