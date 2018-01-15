لافروف يهاجم السياسة الأميركية في إيران وكوريا الشمالية

موسكو (أ ف ب)

شنّ وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف هجوما عنيفا على الولايات المتحدة أمس، منددا بمواقفها إزاء الملفات الدولية الكبرى مثل إيران وسوريا وكوريا الشمالية، كما اتهمها برفض «حقيقة وجود عالم متعدد الأقطاب».

واغتنم وزير الخارجية الروسي خلال مؤتمره الصحفي السنوي حول حصيلة عام 2017، معظم الأسئلة التي طرحت عليه لانتقاد الولايات المتحدة التي لا تزال علاقاتها مع روسيا في أدنى مستوياتها بعد عام على تسلم الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهامه.

وصرّح لافروف «للأسف، لا يزال الأميركيون وحلفاؤهم يريدون فرض رؤيتهم معتمدين حصرا على إملاء قراراتهم وإصدار الإنذار الأخير.. «لا يريدون سماع وجهات نظر قوى أخرى على الساحة السياسية الدولية»، وقال إنهم «لا يريدون حتى الاعتراف بحقيقة وجود عالم متعدد الأقطاب».

وأضاف «يستخدمون العديد من الوسائل، بدءا بنشر منظومة للدفاع الصاروخي إلى (فرض) عقوبات أحادية الجانب، مرورا بتطبيق قوانينهم الخاصة خارج نطاق أراضيهم وصولا إلى التهديد بحلّ أي مشكلة دولية بحسب السيناريو الخاص بهم فقط».

ورأى لافروف أن 2017 كانت سنة «معقدة»، مشيرا إلى «العديد من بؤر التوتر في مختلف مناطق العالم»، وأكد أن «تهديدات واشنطن فاقمت الوضع بشكل جدي»، لافتا إلى الأزمة في شبه الجزيرة الكورية.

وانتقد الوزير الروسي أيضا مشروع الدرع الصاروخي الأميركي في آسيا الذي يمتد إلى اليابان واتهم واشنطن بمواصلة العمل من أجل تغيير النظام في سوريا.

وتحدث لافروف عن إيران، معبرا عن قلقه حيال إنذار ترامب الأخير لتشديد الاتفاق النووي مؤكدا تأييده الحفاظ على الاتفاق ورأى أن البحث عن تسوية جديدة أمر «خطير».

وقال إن «تصريحات ترامب الأخيرة لا تثير التفاؤل ولا تعزز استقرار هذا الاتفاق» معلنا أن روسيا ستواصل العمل «حتى نتأكد أن الولايات المتحدة تقبلت الحقيقة والحقيقة هي أن إيران تحترم التزاماتها» وفق الاتفاق الموقع عام 2015 عقب مفاوضات طويلة وصعبة للغاية.