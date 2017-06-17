معتز الشامي (دبي)

بدأ الأرجنتيني إدجاردو باوزا المدير الفني لمنتخبنا الوطني، وضع الخطوط العريضة، على خطة إعداد المنتخب الوطني، للمستقبل القريب والبعيد، والتي يتوقع أن تنقسم إلى 3 مراحل، تهدف الأولى إلى تجهيز المنتخب للمحطة قبل الأخيرة من مشوار تصفيات المونديال أمام الأخضر السعودي أواخر أغسطس المقبل، ومن بعدها مباراة العراق في ختام المشوار، بينما تقوم الثانية على تحضير المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة خليجي 23، والتي لم يتحدد موعدها بعد، وإن كانت المؤشرات تكشف عن احتمالية، إقامتها في أي من الإمارات والسعودية، أواخر ديسمبر المقبل، وعقب نهاية مونديال الأندية، مع ضم منتخبات جديدة بدلاً من قطر.

أما المرحلة الأهم من الإعداد، فتتعلق بتجهيز المنتخب الوطني لكأس آسيا 2019، بالإمارات، وهو الهدف الأهم من التعاقد مع المدرب الأرجنتيني، وهو صناعة منتخب قادر على المنافسة على اللقب والظفر به.

وعلمت «الاتحاد» أن باوزا، سيستعين بأبرز عناصر المنتخبات الوطنية بداية بالمنتخب الأولمبي في تلك المهمة، إلى جانب خطته للعمل عن قرب مع انطلاقة الموسم المقبل، مع الأندية المختلفة للبحث عن المواهب التي يمكنها أن تضيف لكرة الإمارات، خلال العامين المقبلين.

وينتظر أن يعقد باوزا ما يطلق عليه، ورشة عمل، مستمرة تشهد التشاور بينه وبين الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة المدير الفني حسن العبدولي، ليكون الرافد الأهم للمنتخب الوطني الأول، إلى جانب المواهب التي سيختارها المدير الفني من الدوري.