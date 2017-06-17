3 فعاليات في تحدي اللياقة البدنية

دبي (الاتحاد)
يشهد عالم دبي للرياضة، بمركز دبي التجاري العالمي، اليوم ثلاث فعاليات رياضية قوية ومرحة في نفس الوقت تقام خلال هذا الأسبوع، وتبدأ اليوم في ماراثون 90 دقيقة من اللياقة، مع تدريبات ذات مجهود عال، ويجمع هذا البرنامج الذي تقدمه فيتنس 360 بين أساليب الفنون القتالية مثل الكاراتيه، والملاكمة، والتايكوندو، والتاي تشي، والمواي تاي، يتخللها فواصل من تدريبات اللياقة البدنية عالية الطاقة تشمل الإيروبكس، وتدريبات القوة والثبات.
ويشهد عالم دبي للرياضة يوم الأربعاء المقبل، سباق متزلجي الألواح بمشاركة من مختلف أنحاء العالم للاحتفال بالبهجة الخالصة، والإبداع، والروح التي تتمتع بها واحدة من أكثر الأنشطة نفوذاً على مستوى العالم.
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يُقدّم عالم دبي للرياضة كذلك مجموعة من الخيارات المجانية، تشمل الدخول، واستخدام مضمار الجري الداخلي بطول 545 متراً، وصالة اللياقة البدنية المجهّزة على أحدث طراز من تكنوجيم، والتي تديرها فيتنس 360، ويرحّب عالم دبي للرياضة عبر شراكته مع بنج بونج دبي، بعشّاق لعبة تنس الطاولة والاستمتاع باستخدام 12 طاولة تنس، طوال فصل الصيف.