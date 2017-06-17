3 فعاليات في تحدي اللياقة البدنية

دبي (الاتحاد)

يشهد عالم دبي للرياضة، بمركز دبي التجاري العالمي، اليوم ثلاث فعاليات رياضية قوية ومرحة في نفس الوقت تقام خلال هذا الأسبوع، وتبدأ اليوم في ماراثون 90 دقيقة من اللياقة، مع تدريبات ذات مجهود عال، ويجمع هذا البرنامج الذي تقدمه فيتنس 360 بين أساليب الفنون القتالية مثل الكاراتيه، والملاكمة، والتايكوندو، والتاي تشي، والمواي تاي، يتخللها فواصل من تدريبات اللياقة البدنية عالية الطاقة تشمل الإيروبكس، وتدريبات القوة والثبات.

ويشهد عالم دبي للرياضة يوم الأربعاء المقبل، سباق متزلجي الألواح بمشاركة من مختلف أنحاء العالم للاحتفال بالبهجة الخالصة، والإبداع، والروح التي تتمتع بها واحدة من أكثر الأنشطة نفوذاً على مستوى العالم.

من ناحية أخرى، انطلقت فعاليات بطولة النينجا واريور في عالم دبي للرياضة، والتي تستمر حتى أول سبتمبر المقبل، ويحصل الفائزون على فرصة للفوز برحلة إلى ميامي لدخول صالون النينجا الشهير، وهذا بالإضافة إلى جوائز أخرى، بما في ذلك بطاقات دخول مجانية لتحدي النينجا في المقر الرئيس لجاست بلاي، وتُقام مسابقات منفصلة للرجال والسيدات، يتأهل فيها اثنان يومياً لمدة ساعة، وتبلغ تكلفة كل مركز 100 درهم، بالإضافة إلى السباق النهائي الذي يقام في الأول من سبتمبر خلال الاحتفال الختامي بعالم دبي للرياضة.

يُقدّم عالم دبي للرياضة كذلك مجموعة من الخيارات المجانية، تشمل الدخول، واستخدام مضمار الجري الداخلي بطول 545 متراً، وصالة اللياقة البدنية المجهّزة على أحدث طراز من تكنوجيم، والتي تديرها فيتنس 360، ويرحّب عالم دبي للرياضة عبر شراكته مع بنج بونج دبي، بعشّاق لعبة تنس الطاولة والاستمتاع باستخدام 12 طاولة تنس، طوال فصل الصيف.