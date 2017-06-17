نادال ينتظر «الكبار» في «تحدي الأبطال»

لندن (رويترز)

أصبح رفائيل نادال، أول المتأهلين إلى البطولة الختامية لموسم التنس في لندن في نوفمبر، بعدما فاز ببطولة فرنسا المفتوحة للمرة العاشرة يوم الأحد الماضي، وأحرز نادال أربعة ألقاب هذا العام، وفاز في 46 مباراة مقابل ست هزائم.

وقال نادال، لموقع اللاعبين المحترفين على الإنترنت: أقضي موسماً رائعاً حتى الآن، وأنا سعيد بضمان التأهل إلى لندن، وأضاف: لم يكن بوسعي اللعب في البطولة العام الماضي بسبب الإصابة، ولذلك أنا أتطلع إلى العودة في نوفمبر.

ولم يسبق لنادال إحراز لقب البطولة الختامية، لكنه احتل المركز الثاني في 2010 و2013 عقب الخسارة أمام روجر فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش على الترتيب.

وستقام البطولة الختامية بين أفضل ثمانية لاعبين في التصنيف في لندن في الفترة من 12 وحتى 19 نوفمبر.