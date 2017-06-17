شيليتش يهزم تيبسارفيتش بـ «الإرسال الساحق»

لندن (رويترز)

استهل الكرواتي مارين شيليتش، موسم الأراضي العشبية بتخطي عقبة الصربي يانكو تيبسارفيتش ببطولة دن بوش المفتوحة للتنس بنتيجة 6-7 و6-2 و6-4 في مباراة سدد خلالها 17 ضربة إرسال ساحق، واستغل مواطنه ايفو كارلوفيتش فعالية ضربة الإرسال أيضا ليفوز 6-4 و6-1 على الأميركي ستيفان كوزلوف الذي يشارك ببطاقة دعوة.

وأخفق شيليتش، المصنف السابع عالمياً في استغلال ثلاث فرص لحسم المجموعة الأولى في الشوط الفاصل ليفوز به تيبسارفيتش، بنتيجة 8-6 ، ولكن اللاعب الكرواتي فاز بأربعة أشواط متتالية، عندما كانت النتيجة 2-2 ليقتنص المجموعة الثانية.

وبعدها كسر إرسال منافسه في بداية المجموعة الثالثة ليحسم المباراة.

وأبلغ شيليتش، موقع رابطة لاعبي التنس المحترفين على الإنترنت «مواجهته لا تكون سهلة على الإطلاق، خاصة في أول مباراة على الملاعب العشبية، يانكو كان بين لاعبي الصفوة ولاعب يتمتع بمستو رائع».

وسيسعى شيليتش لتحقيق الفوز 50 على الملاعب العشبية في مسيرته، عندما يواجه الكندي فاسيك بوسبيسل الذي كان متفوقاً على الكسندر دولجوبولوف قبل أن ينسحب اللاعب الأوكراني.

وقال شيليتش، «تحسن مستواي كثيراً عما كان في بداية العام وأدائي على الملاعب الرملية ساعدني على ضرب الكرة بأفضل صورة ممكنة، والتحلي بالقوة الذهنية..التي تحتاجها في الملاعب الرملية..أيضاً يمنحني الثقة».

وقال كارلوفيتش (38 عاما)، «إنه كان يستعد للعب على الأراضي العشبية لأكثر من أسبوع، وقال «لقد كان جيداً، نظراً لأنني كنت أستعد هنا على مدار آخر سبعة أيام، أنا سعيد بمستواي».

وسيواجه كارلوفيتش في الدور المقبل الروسي دانييل ميدفيديف الذي تغلب على الأسترالي تاناسي كوكيناكيس (21 عاماً).