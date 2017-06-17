دورة تدريبية استثنائية في التواصل مع الخيول

محمد حسن (دبي)

نظم النادي الملكي للفروسية، في مقره بمنطقة الخوانيج بدبي الدورة التدريبية الاستثنائية في الفروسية، تحت إشراف البروفيسور أنجيلو تيلاتين من جامعة ديلاور فالي لعلوم الخيل بالولايات المتحدة الأميركية، وهو واحد من بين 64 زميلاً لدى جمعية الخيالة البريطانية في العالم. وشهدت الدورة مشاركة فرسان من داخل الدولة ومن السعودية وسلطنة عمان والكويت.

اشتملت الدورة التي استمرت على مدى أربعة أيام على محاضرات نظرية وعملية، وشهد اليوم الأول محاضرة عن كيفية التواصل مع الخيول، تلاها تطبيق عملي بتدريب المشاركين على كيفية تدريب الخيول لأداء مهام التجهيز للمنافسات، ثم حصة في ركوب الخيل لجميع الفرسان لتصحيح أسلوب الركوب بالطريقة العلمية الجديدة.

وكانت المحاضرة الثانية حول كيفية تعليم الخيل مهارات الحيل المميزة، قد تلاها تدريب عملي للمشاركين، وشهد اليوم الثالث محاضرة عن سلوك الخيول في الطبيعة، تلتها تدريبات عملية على مهارات الحيل وجيمكانا للمنافسة، ثم حصة في ركوب الخيل للفئة المتقدمة في قفز الحواجز والدراساج.

وشهد اليوم الرابع والختامي مسابقات مثيرة لاختيار أفضل فارس يقدم مهارات الحيل المميزة مع الخيول، وهو تطبيق عملي للتدريبات التي حصل عليها المشارك، ثم جيمكانا وبوني كلوب، وتدريبات العمل بروح الفريق الواحد، وأخيراً كيفية بناء الفرق.