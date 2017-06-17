صفية العمري.. «هانم» الدراما الرمضانية

القاهرة (الاتحاد)

صفية العمري من النجمات اللاتي ارتبطت مسلسلاتهن بشهر رمضان الكريم، حيث عرضت لها أعمال تراجيدية واجتماعية ورومانسية والسير الذاتية، ورغم تقديمها أدواراً مختلفة منها، الشريرة والطيبة والفلاحة، فإن دور السيدة الأرستقراطية ارتبط بها كثيراً، خصوصاً أنها أجادت تقديمه بمهارة كبيرة من خلال شخصية «نازك السلحدار» في الأجزاء الخمسة من المسلسل الرمضاني الشهير «ليالي الحلمية» أمام يحيى الفخراني، وصلاح السعدني، وممدوح عبدالعليم، وتأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج إسماعيل عبدالحافظ، وهي تعتبر شخصية «نازك» من أعظم الأدوار التي قدمتها في حياتها، وهو ما تكرر في الجزأين الأول والثاني من «هوانم جاردن سيتي» من تأليف منى نور الدين وإخراج أحمد صقر.

وهي بدأت مشوارها مع الدراما الرمضانية عام 1972 من خلال مسلسل «القاهرة والناس» مع نور الشريف، وبوسي، وإخراج محمد فاضل، ثم «البحث عن فردوس» مع محمد صبحي، وعزة كمال، وإخراج نور الدمرداش، الذي قدمت معه لاحقاً «بنت الأيام» أمام محمود مرسي، وكريمة مختار، ثم شاركت في «أرض النفاق» مع فؤاد المهندس، وحسن عابدين، وإخراج إبراهيم الشقنقيري، وفي عام 1977 قدمت «الشاطئ المهجور» مع حسن يوسف، وعماد حمدي، وإخراج عادل صادق، ثم «الأصابع الرهيبة» مع كمال الشناوي، ومحمود المليجي، و«أحلام الفتى الطائر» مع عادل إمام، وعمر الحريري، و«الأيام» مع أحمد زكي، و«البريء» مع محمود ياسين، و«دعوني أعيش» مع سناء جميل، وسمير غانم، وفي عام 1989 قدمت «أهلاً يا جدو العزيز» مع فريد شوقي، وصلاح السعدني، وإخراج إبراهيم الصحن، ثم «ع الحلوة والمرة» مع سمية الألفي، ويوسف شعبان، و«خيوط من ذهب» مع مصطفى متولي، و«أوبرا عايدة» مع يحيى الفخراني، وحنان ترك، و«الأصدقاء» مع صلاح السعدني، وفاروق الفيشاوي، و«بعد الطوفان» مع هشام عبدالحميد، وحمدي أحمد، و«أبيض في أبيض» لممدوح عبدالعليم وأحمد بدير، و«عفاريت السيالة» مع عبلة كامل، و«الرجل والطريق» مع محمد رياض، وداليا مصطفى، وإخراج إبراهيم الشوادي الذي كانت تعاونت معه في مسلسلي «حارة المعز» مع ممدوح عبدالعليم، و«خان القناديل» مع عزت العلايلي، وهي شاركت في رمضان الماضي في بطولة الجزء السادس من «ليالي الحلمية» مع إلهام شاهين، وهشام سليم، وإخراج مجدي أبو عميرة.