قبل نهائي «مارينا أبوظبي» الليلة

أبوظبي (الاتحاد)

تقام الليلة مباراتا الدور قبل النهائي لبطولة المارينا مول الرمضانية لكرة الصالات التي تنظمها شركة «ترفيه» بصالة قرية الإمارات للبولينج، بمركز المارينا مول التجاري، بمنطقة كاسر الأمواج بكورنيش أبوظبي، والتي تستقطب جماهير غفيرة من محبي كرة الطالات.

وتشهد المباراة الأولى مواجهة قوية تجمع فريق مجموعة غنتوت متصدر المجموعة الأولى مع فريق نكست وصيف الثانية، وفي المباراة الثانية يتقابل فريق المدرسة العلمية الدولية متصدر المجموعة الثانية مع فريق بن حمودة وصيف المجموعة الأولى، ويتوقع أن تشهد الجولة الحماس والمتعة لوجود العديد من اللاعبين البارزين من نجوم كرة الإمارات ومصر والمغرب العربي.

وحسب اللائحة، يتقابل الفائزان في النهائي غداً، ويلعب الخاسران على المركز الثالث بنفس الصالة، مسكاً للبطولة التي رصدت لها الجوائز النقدية والعينية التذكارية في ختام البطولة.

وشهدت البطولة مشاركة 8 فرق تم توزيعها على مجموعتين بكل مجموعة أربعة فرق، وسط رعاية مميزة، ممثلة في شركة الإمارات للسيارات (مرسيدس بنز) بصفته راعياً رئيساً، بجانب كل من مركز المارينا مول، دار التمويل، الشركة الوطنية للاستثمار، فندق المفرق، شركة المستثمر الوطني، ريد بول، كوكا كولا وشركة جرين لاين للسفر والسياحة.