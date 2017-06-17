برنامج متكامل لـ «الجو جيتسو المدرسي» في الصيف

أمين الدوبلي (أبوظبي)

أعدت شركة بالمز سبورت الرياضية، الذراع الفنية لاتحاد الجو جيتسو، برنامجاً متكاملاً للنشاط الصيفي للعبة في المدارس بمختلف مراحلها في كل إمارات الدولة، بهدف تمكين الطلبة من الاستمرار في تنفيذ التدريبات، ضمن البرامج المعتمدة لتطوير المستويات الفنية، والحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين.

وخاطبت شركة بالمز سبورت الرياضية وزارة التربية التعليم، ومركز أبوظبي للتعليم الفني والمهني، وقطاع العمليات المدرسية في مجلس أبوظبي للتعليم من أجل إطلاق هذا المشروع 2 يوليو، ويستمر حتى 17 أغسطس المقبلين.

من ناحيته، أكد فؤاد درويش، مدير عام شركة بالمز سبورتس الرياضية، أنه تم تحديد المدارس التي ستستضيف المراكز التدريبية الصيفية في كل إمارة، مشيراً إلى أن المدارس التي تقع تحت مظلة وزارة التربية والتعليم هي مدرسة الصفا للتعليم الثانوي (ذكور)، ومدرسة الكويت للتعليم الأساسي (إناث) في دبي، ومدرسة علي ابن أبي طالب (ذكور)، ومدرسة المنار النموذجية (إناث) بالشارقة، ومدرسة ابن الهيثم (ذكور)، ومدرسة عائشة بنت عبدالله(إناث) بإمارة عجمان، ومدرسة راشد بن حميد (ذكور) بأم القيوين، ومدرسة رأس الخيمة للتعليم الثانوي (ذكور)، ومدرسة الريادة (إناث) برأس الخيمة، ومدرسة الخليل ابن أحمد (ذكور)، ومدرسة الابتهاج (إناث) بإمارة الفجيرة.

وقال: هذا التصور تم وضعه بعد الرجوع إلى عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين المحلي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، والذي وجه بتطبيقه بجدية، مع توفير كل عناصر النجاح له من مدربين ومتابعات إدارية وأدوات لوجيستية، بهدف إتاحة الفرصة أمام كل الأبناء في المدارس للبقاء قريبين من رياضتهم المفضلة، وأنه يتابع بنفسه آخر المستجدات في هذا المشروع.

وأضاف: بالنسبة لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب والفني والمهني، فقد خاطبنا مبارك سعيد الشامسي مدير عام المركز للموافقة على تنفيذ البرنامج في عدد من المدارس التابعة له، وهي ثانوية التكنولوجيا التطبيقية (ذكور) في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي، وثانوية التكنولوجيا التطبيقية (إناث) في منطقة آل نهيان بأبوظبي، وثانوية التكنولوجيا التطبيقية (ذكور) بالعين، وثانوية التكنولوجيا التطبيقية (إناث) بالعين أيضاً.

وأوضح أن «فتح هذه المراكز من شأنه أن يسهم في نشر اللعبة أكثر؛ لأنها سوف تتيح الفرص أمام الأجيال الجديدة في ممارسة اللعبة خلال فترة الصيف التي تشهد فراغاً في الارتباطات بالنسبة للطلبة»، مشيراً إلى أن شركة بالمز سبورتس سوف تتحمل كل النفقات والتكاليف المتعلقة بتنفيذ التدريبات وتوفير المدربين المطلوبين.

وقال: تمت مخاطبة مجلس أبوظبي للتعليم وقطاع الشؤون المدرسية للسماح بتنفيذ البرنامج في مدرسة الغربية (ذكور) في مدينة زايد بالظفرة، ومدرسة قطر الندى (إناث) في مدينة زايد بمنطقة الظفرة أيضاً.

وأضاف: يحرص اتحاد الجو جيتسو برئاسة عبدالمنعم الهاشمي، على استغلال كل الأوقات للوصول بالخدمة بأعلى جودة في اللعبة إلى كل شرائح المجتمع، وينعكس ذلك في البرامج التي يجري تطبيقها في المدارس والمؤسسات الحكومية والأندية ومراكز التدريب بمختلف إمارات الدولة في آن واحد، مشيراً إلى أن البرامج تسير على خطين متوازيين هما توسيع قاعدة الممارسة من جهة، ورفع الكفاءة الفنية والجودة من ناحية أخرى، وفي المسار الأول فقد تحققت قفزة نوعية هائلة بالاقتراب من 100 ألف لاعب ولاعبة من الممارسين للعبة، وفي المسار الثاني الخاص برفع كفاءة اللاعبين، فقد تضاعفت أعداد اللاعبين القادرين على تحقيق بطولات قارية وعالمية في مختلف الفئات والأحزمة، وقد تم تتويج هذه النجاحات بإطلاق مشروع صناعة الأبطال لتأهيل اللاعبين القادرين على حصد ميداليات في أولمبياد 2024 المقرر انضمام اللعبة فيه إلى الأنشطة المعتمدة في دورة الألعاب.