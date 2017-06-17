10 فرق في «ريتش تارجت» للمراحل السنية

عماد النمر (الشارقة)

تنطلق مساء اليوم، النسخة الأولى من بطولة «ريتش تارجت» الرمضانية للمراحل السنية، بإشراف مجلس الشارقة الرياضي، وذلك على ملاعب حديقة المنتزه الوطني أمام مطار الشارقة الدولي، التي تشارك فيها 10 فرق من مختلف الإمارات، وتستمر البطولة حتى يوم غدٍ، وقد تم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، ضمت الأولى فرق (الياش - الرحمانية- عجمان ب - واسط - السيوح)، بينما ضمت المجموعة الثانية (النوف - القراين - البرشا vip - عجمان «أ» - أم سقيم)، وتقام اليوم ثماني مباريات على ملعبين منفصلين، حيث يلتقي ضمن منافسات المجموعة الأولى الياش مع الرحمانية، في العاشرة والنصف، تليها مباراة عجمان ب مع واسط، ثم الياش مع السيوح، وتختتم بلقاء الرحمانية مع واسط، بينما يلتقي ضمن المجموعة الثانية، النوف مع القرائن، ثم البرشا vip مع عجمان «أ»، ويلتقي في المباراة الثالثة النوف مع أم سقيم، وتختتم المباريات بلقاء القراين مع البرشا vip.

ويقضي نظام البطولة أن تلعب مباريات الدور الأول بين فرق المجموعتين بنظام دوري من دور واحد، على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، وتلعب جميع المباريات من شوطين كل شوط 15 دقيقة فقط.

وأعرب المدرب وليد سلطان عبد الله، عضو اللجنة الفنية للبطولة، عن شكره وتقديره إلى مجلس الشارقة الرياضي الذي منح الضوء الأخضر لإقامة هذه البطولة للمرة الأولى في الدولة، وعلى الدعم الكامل للحدث من منطلق رعايته للاعبين من المراحل السنية.

وقال: لا شك أن هذه البطولة فرصة كبيرة لجميع اللاعبين لتقديم أنفسهم بصورة واضحة للمدربين والكشافين من جميع الأندية، وسوف يكون حاضراً عدد كبير من المدربين من كل أندية الإمارات، وذلك للوقوف على المستويات الفنية للاعبين، من أجل الاستفادة من المواهب وضمهم إلى الأندية، مشيراً إلى أن الفرق المشاركة اختارت أفضل العناصر من خلال متابعاتنا للاعبين، وهناك أسماء مميزة معروفة لدى مدربي المراحل السنية سيكون لهم شأن كبير خلال السنوات المقبلة.

من جانبه، قال سالم باجبع، المدير الإعلامي للبطولة، إننا نسعى بكل ما نملك من أجل إظهار البطولة بالصورة التي تليق بها، كونها الأولى التي تقام لهذه الفئة السنية، وقد أطلقنا عدة صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي لنقل تفاصيل البطولة والمباريات والتعريف باللاعبين الواعدين.

وتقدم باجبع بالشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي الذي قدم الدعم الفني والإداري والملاعب من أجل المساهمة في إنجاح البطولة في نسختها الأولى، ونأمل أن نوفق في الظهور بالصورة الطيبة، وأن نحقق الهدف من إقامة هذا الحدث الأول من نوعه لخدمة كرة القدم الإماراتية.