أمير كرارة: «كلبش» أعاد اكتشافي من جديد

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

بعد أن نجح في تجسيد أدوار زعيم العصابة والفتوة خلال السنوات الماضية، قرر الفنان أمير كرارة تغيير جلده في رمضان هذا العام من خلال تقديم دور ضابط شرطة في مسلسله الجديد «كلبش»، الذي حصد ردود أفعال إيجابية من قبل المشاهدين ونشطاء التواصل الاجتماعي، حائزاً نسب مشاهدة عالية.

وفي إطار درامي بوليسي تدور أحداث المسلسل حول ضابط يدعى «سليم الأنصاري» يتورط في العديد من الأمور، ما يضطره للهروب ليقع في مأزق كبير.

وحول ما حمسه لتقديم دور الضابط في الدراما في سابقة من نوعها في اختياره لأدواره، أوضح كرارة أن السيناريست باهر دويدار أبدع في تقديم توليفة ونص رائع كتبه المؤلف يوسف حسن يوسف، ما دفعه للموافقة على تقديم العمل، لافتاً إلى أنه رغم أنه لم يسبق له أن قدم دور ضابط على الشاشة، فإنه عندما قرأ القصة، شعر بأنه يرغب بالظهور بشكل مختلف هذا العام، وموضوع متفرد عن أي عمل قدمه من قبل.

وتابع أن قصة «كلبش» واقعية وجذابة للمشاهد، من خلال شخصية «سليم» الضابط الذي يتعرض لأزمات في عمله، ويصبح مهدداً بالخروج من الخدمة رغم إخلاصه في عمله، بسبب مكائد رجال نافذين في البلد، كان يحاول كشف جرائمهم، موضحاً أن «هذا الأمر تعرض له الكثير من الضباط في مجال عملهم، ما جعله العمل الأكثر شعبية بين الناس».

وعن الشخصية التي جسدها، قال كرارة: «سليم الأنصاري» أعاد اكتشافي من جديد، فهو شخصية مختلفة عني، وألعبها للمرة الأولى في الدراما، وأعتبرها تجربة جديدة علي، ونقلة نوعية فنية في مشواري». وقال: «تجسيد الشخصية تطلب مني تحضيراً مختلفاً عن كل مرة أظهر فيها، سواء من ناحية اللبس أو الشكل أو قراءة الشخصية، وكذلك الأداء التمثيلي». واعتبر أن المخرج بيتر ميمي، أبدع في إخراج العمل المليء بالأحداث المشوقة ومشاهد الأكشن، وإظهاره بشكل مختلف على الشاشة الصغيرة.

واعترف كرارة أنه لمس الشعور بالنجاح منذ عرض أولى حلقات المسلسل، خصوصاً بعدما شاهد وسمع ردود الأفعال الإيجابية عن العمل وشخصية الضابط «الجدع» التي قدمها، مستدركاً: «رغم سعادتي بالنجاح الذي يحققه «كلبش»، فإنه ينتابني شعور بالخوف أيضاً لما سأقدمه من أعمال مستقبلية، حيث يجب أن تكون على المستوى نفسه بل وأعلى».

بلاغ للنائب العام

قدم مصطفى اللبان عضو مجلس نقابة المحامين بلاغاً إلى النيابة العامة ضد مسلسل «كلبش»، مطالباً بإيقاف عرضه، وذلك تعبيراً عن استيائه الشديد من المسلسل والقائمين عليه، واتهمهم بالإساءة لمهنة المحامين وتشويه صورتهم، خصوصاً بعد عرض مشاهد تضمنت ألفاظاً بذيئة في حق المحامين. إلى ذلك، قال أمير كرارة، إن كل مجال فيه الصالح والطالح، مؤكداً أنه لم يقصد الإساءة لأحد من خلال العمل.