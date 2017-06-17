«أيس إيج» يحلّق بكأس حميد بن عمار والحقوق وصيفاً

عجمان (الاتحاد)

توج الشيخ حميد بن عمار النعيمي، فريق ايس ايج بطلاً للنسخة الرابعة للدورة الرمضانية التي تحمل اسمه، وتقام هذا العام تحت شعار «شهر الخير في عام الخير»، والتي اختتمت مساء أمس الأول بملعب جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية في منطقة مشيرف.

وشهد المباراة الختامية التي جمعت ايس ايج والحقوق الدولية، راعي البطولة، الشيخ حميد بن عمار النعيمي، وخليفة الجرمن رئيس مجلس إدارة نادي عجمان وأحمد حسن الفورة نائب رئيس مجلس الإدارة، ويحيي خلف المطروشي عضو مجلس الإدارة ومدير البطولة.

وحلق فريق ايس ايج تحت إشراف مدربه حمد الدوسري باللقب، وحقق فوزاً كبيراً على فريق الحقوق الدولية وبنتيجة 5-2، بفضل مشاركة عدد من لاعبي الفريق الأول بنادي عجمان بقيادة محمد هلال وسعود عبد الرزاق وعبد الله الجمحي.

وسبق المباراة النهائية، لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع والذي نجح من خلاله بنفيكا في الفوز على أكاديمية صقر بهدف دون رد لينال المركز الثالث وتكريمه بالميداليات البرونزية خلال مراسم الحفل الختامي الذي أقيم في قاعة الجمعية.