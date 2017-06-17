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راعي البطولة يتوج الفائزين ويكرم صغار عجمان

«أيس إيج» يحلّق بكأس حميد بن عمار والحقوق وصيفاً
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تاريخ النشر: السبت 17 يونيو 2017

عجمان (الاتحاد)

توج الشيخ حميد بن عمار النعيمي، فريق ايس ايج بطلاً للنسخة الرابعة للدورة الرمضانية التي تحمل اسمه، وتقام هذا العام تحت شعار «شهر الخير في عام الخير»، والتي اختتمت مساء أمس الأول بملعب جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية في منطقة مشيرف.

وشهد المباراة الختامية التي جمعت ايس ايج والحقوق الدولية، راعي البطولة، الشيخ حميد بن عمار النعيمي، وخليفة الجرمن رئيس مجلس إدارة نادي عجمان وأحمد حسن الفورة نائب رئيس مجلس الإدارة، ويحيي خلف المطروشي عضو مجلس الإدارة ومدير البطولة.

وحلق فريق ايس ايج تحت إشراف مدربه حمد الدوسري باللقب، وحقق فوزاً كبيراً على فريق الحقوق الدولية وبنتيجة 5-2، بفضل مشاركة عدد من لاعبي الفريق الأول بنادي عجمان بقيادة محمد هلال وسعود عبد الرزاق وعبد الله الجمحي.

وسبق المباراة النهائية، لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع والذي نجح من خلاله بنفيكا في الفوز على أكاديمية صقر بهدف دون رد لينال المركز الثالث وتكريمه بالميداليات البرونزية خلال مراسم الحفل الختامي الذي أقيم في قاعة الجمعية.

وقامت اللجنة المنظمة بتوزيع الجوائز للمتميزين في هذا الحفل، وهي أفضل لاعب وحصل عليها سالم سليمان سالم من فريق بنفيكا، وأفضل حارس علي محمد علي من فريق أيس أيج، وهداف البطولة السيد محمد عبدالرزاق من فريق اف 3 برصيد 7 أهداف، وأفضل مدرب عبدالرحمن أحمد علي مدرب فريق بنفيكا، وأفضل إداري محمد عبدالرحمن محمد من فريق الجسور للرياضة، وكأس الفريق المثالي لفريق الهلال، كما تم تكريم فرق المربع الذهبي، وهي فريق أكاديمية صقر الرياضية صاحب المركز الرابع، وفريق بنفيكا الحاصل على المركز الثالث وفريق الحقوق الدولية الحاصل على المركز الثاني ثم صاحب المركز الأول البطل فريق أيس أيج. ... المزيد
     
 

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