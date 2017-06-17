غياثي بطل كرة القدم في مهرجان الظفرة

الظفرة(الاتحاد)

اختتمت بمركز نادي الظفرة بمدينة السلع منافسات فعاليات السباحة، ضمن مهرجان الظفرة الرمضاني الثاني، وذلك بحضور مرشد خلفان المرر، عضو اللجنة المنظمة لمهرجان الظفرة الرمضاني الثاني، وخلفان المنصوري عضو مجلس إدارة شركة الظفرة للألعاب الرياضية، ومحمد خميس المنصوري مدير مستشفى السلع، وعلي حسن الحمادي مدير مركز نادي الظفرة بمدينة السلع، حيث تم تكريم الفائزين عقب نهاية المنافسات، وسط حضور جماهيري كبير من محبي رياضة السباحة.

وجاء ختام فعاليات كرة القدم والكرة الطائرة وتنس الطاولة في مركز نادي الظفرة بمدينة غياثي قوية ومثيرة، وسط حضور جماهيري كبير، حيث توج فريق شباب غياثي بكأس بطولة كرة القدم، بعد فوزه بركلات الترجيح على فريق جبرتي تيم.

وفي منافسات تنس الطاولة توج غسان بكأس البطولة، فيما جاء صهيب في المركز الثاني، وحل هشام في المركز الثالث، أما في بطولة كرة الطائرة فقد تمكن فريق الاتحاد من اقتناص المركز الأول بعد فوزه على تكرير 2- صفر.

وفي ختام المنافسات، توج سيف المنصوري، مدير مركز نادي الظفرة بمدينة غياثي، الفرق الفائزة بالكؤوس والميداليات، كما تم تكريم محمد المسكري أفضل لاعب في كرة القدم، والذي فاز أيضاً بجائزة الهداف، وكذلك تم تكريم أفضل حارس، والتي فاز بها أحمد النوبي، كما تم تكريم أفضل إداري ومدرب.