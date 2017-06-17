سعيد بن طحنون يتوّج أبطال الهجن وكرة اليد للسيدات

العين(الاتحاد)
توج معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، راعي بطولة العين الرمضانية، فريق «سعيد بن طحنون» لكرة اليد للسيدات بلقب النسخة الثانية، بعد فوزه على الجزيرة 34-23 الذي حل وصيفاً، وجاء فريق «بي إتش دي» ثالثاً بفوزه على نسور قرطاج 40 - 32.
وحصل الفريق البطل على كأس البطولة والميداليات الذهبية و50 ألف درهم، ونال الوصيف الميداليات الفضية و30 ألف درهم، وحصل الثالث على الميداليات البرونزية و20 ألف درهم.
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انتهى الشوط الأول في المباراة النهائية لمصلحة فريق سعيد بن طحنون 16-13، وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من إسماعيل سالم ومحمد ناصر.
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