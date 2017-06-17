تصاميم شرقية تعكس الوقار والأناقة

أزهار البياتي (الشارقة)
من وحي الأجواء الرمضانية وتزامناً مع قرب موسم العيد السعيد، أطلقت المصممة السعودية سحر مدني تشكيلتها الجديدة من الجلابيات والعبايات الشرقية الملامح والهوى، عاكسة من ملامح من أسلوبها في عالم التصميم ونمطها في رسم الطراز الشرقي وفق مخرجات أكثر حداثة.
واستعرضت مدني في مجموعتها الأخيرة نماذج متعددة من الجلابيات والعبايات العربية، عاكسة عبرها ملامح راقية ترفل بنفحات الفرح والبهجة، وكأنها جاءت لتحتفي بأمسيات الشهر الفضيل وتواكب أجواءه الزاهية، وعبر تشكيلة كبيرة من القطع، اتسمت بخطوطها الانسيابية المريحة وقصاتها النظيفة، التزمت مدني بقواعد الحشمة والوقار، ونفذت مجموعتها بأقمشة ناعمة، برز من بينها الحرير الطبيعي، والشيفون الرقيق، والقطن المسامي «اللينين»، بالإضافة إلى بعض المطرزات والشغل اليدوي الذي توزع هنا وهناك.
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ورغم أنها بدأت العمل بمجال الموضة وصناعة الأزياء عام 2011، فإنها سرعان ما تمكنت من وضع بصمتها الخاصة في مجال التصميم، مطلقة تشكيلات موسمية متنوعة تتأرجح بين الكلاسيكية والمعاصرة.
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وتتابع: «بعد استقراري في دبي أسست مشروعاً خاصاً في تصميم العباية والزي الخليجي، متقدمة برؤيتي الفنية ضمن هذا النطاق، لأرفقها بشواهد من خبرتي الواسعة بين عالمي الفن والدبلوماسية، راسمة نهجاً متميّزاً يعكس ذوقي في أناقة المرأة الخليجية المعاصرة».