شراكة بين شركات أمن المعلومات لدمج الخدمات ومواجهة الهجمات الإلكترونية

يحيى أبوسالم (دبي)

يعتبر عام 2017 من أشهر واهم السنوات التي تمكنت عصابات الجرائم الإلكترونية من نشر تهديداتها إلى مستويات جديدة وغير متعارف عليها في فضاء الإنترنت الواسع. ومع زيادة رقعة التواصل الاجتماعي، والاتجاه الجماعي على مستوى العالم لاعتماد الهواتف والكمبيوترات اللوحية الذكية كأسلوب حياة جديد، وأدوات للعمل الجاد والتسلية، بات قراصنة الإنترنت يبتكرون طرقا جديدة أكثر كفاءة للتهديد الضحايا واختراق أجهزتهم.

تعاون استراتيجي

ومن أجل ذلك، وفي محاولة جادة للوقوف والتصدي لمثل هذه التهديدات والجرائم الإلكترونية، تعاونت مؤخراً كبرى الشركات والرائدة في مجال أمن المعلومات بهدف تحسين كفاءة الأمن للعملاء من خلال التكامل التكنولوجي، ودمج الخدمات ومخاطر المعلومات الذكية. حيث أعلنت الأميركيتان «سيسكو» و«آي بي أم» عن شراكة جديدة تجمعهما تهدف إلى الوقوف في وجه الهجمات والجرائم الإلكترونية. وتبدأ الشركات بالتعاون بشكل وثيق بين فرق البحث الأمني التابعة لها، حيث تمتلك الشركات أعمالا أمنية كبيرة، وبموجب شروط الصفقة فسوف يجري دمج مجموعة «سيسكو» للأمن والحماية مع منتج QRadar التابع لشركة «آي بي أم» لإدارة الأحداث وأمان معلومات المؤسسات عبر كل الشبكات ونقاط النهاية والسحب الإلكترونية. وتعمل شركة إدارة خدمات التقنية IBM Global Services على دعم منتجات شركة «سيسكو» في مجال خدمات الأمان المدارة، في حين تتشارك الشركات في مجال البحوث الأمنية حيث تتعاون فرق IBM X-Force وCisco Talos فيما يخص تبادل المعلومات والتنسيق بشأن الاستجابة لأمن المعلومات.

دمج الدفاع