السحب الإلكترونية الهجينة.. تغزو العالم

دبي (الاتحاد)

أعلنت الشركة العالمية العريقة إكوينيكس وهي الشركة المتخصّصة في الربط البيني ومراكز البيانات، خلال الشهر الماضي عن مشاركتها في مؤتمر Cloud MENA الفعالية الوحيدة المرتكزة على السحابة والموجّهة للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تساعدها على بناء أعمال رقمية آمنة وتنافسية بمساعدة حوسبة السحابة، حيث سلطّت إكوينيكس الضوء خلال الفعالية على كيفية قيادة السحابة التحوّل الرقميّ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبحسب مؤشّرCisco Global Cloud Index (2015-2020) ستنمو حركة مركز البيانات السحابية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 4.4 أضعاف بحلول عام 2020 بحيث تبلغ 304 إكسابايت في السنة، وسيبلغ معدل النموّ السنويّ المركّب 34% من عام 2015 إلى 2020. يشار إلى أنّ 95% من الأعمال في الشرق الأوسط وأفريقيا ستعالَج في السحابة بحلول عام 2020 مقارنةَ بنسبة 78% عام 2015. وسيشكّل المستهلكون 68% من حركة مركز البيانات السحابية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2020 مقابل 33% عام 2015. ورغم أنّ تكنولوجيا المعلومات السريعة وتحوّل الأعمال يشكّلان عاملين مهمين للانتقال إلى السحابة، إلا أنّ عوائق اعتمادها تبقى قائمة، حتى مع تقدّمها داخل الشركات. فبحسب مؤسسة غارتنر، «لا تزال المخاوف المرتبطة بالأمن و/أو بالخصوصية أهمّ العوامل التي تعيق اعتماد السحابة العامة، على الرغم من سجلها الأمني المحصّن والشفافية المتزايدة لمزوّدي السحابة الروّاد».