نور الدين زنكي.. طرد الصليبيين من بلاد الشام

القاهرة (الاتحاد)
نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي، ولد عام 511هـ بحلب، لقبه «أبو القاسم»، الملك العادل، أعظم قادة المسلمين الذين حاربوا الصليبيين في الشام، تعلم القرآن والفروسية والرمي، اتسم بالجدية والذكاء، رابط الجأش في الحروب، أكثر الناس تحرِّياً للعدل والإنصاف، وأصبرهم في الحرب، وأحسنهم مكيدة ورأياً، وأجودهم معرفة بأمور الأجناد وأحوالهم، تولى إمارة حلب وتوابعها بعد وفاة أبيه الذي ورث عنه مشروع محاربة الصليبيين، وقال: إني لأستحي من الله تعالى أن يراني مبتسماً والمسلمون محاصرون بالفرنج.
تميز نور الدين بوضوح الرؤية والهدف، فبعد أن اجتاح الصليبيون العالم الإسلامي، عام 1095م وعاثوا في أرض الإسلام فساداً، واحتلوا بيت المقدس، وأجزاء كبيرة من الشام في ظل ضعف إسلامي، ووسط الهزائم التي ابتليت بها الدول الإسلامية ما لبثت أن ارتفعت راية الجهاد لتحرير الشام من يد الصليبيين، فعزم نور الدين على جمع المسلمين وتوحيد الصف والهدف حتى يتمكن من تحرير الأرض وعلى رأسها بيت المقدس.
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تضرع إلى الله ودعاه قبل فتح قلعة حارم، عندما التقت قواته بالصليبيين الذين يفوقونه عدة وعدداً بعدما لبثت سبعين سنة حصناً لهم، حيث هجم الصليبيون على معسكره وهو في قلة من أصحابه الذين أشاروا عليه ألا يقيم في هذا المكان لمجيء الفرنج، فقال: إذا كان معي ألف فارس لا أبالي بأعدائي قلُّوا أم كثروا والله لا أستظل بجدار حتى آخذ بثأر الإسلام وثأري.
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أمر البابا ايجين الثالث بتجهيز وتحريك حملة صليبية من فرنسا وألمانيا إلى دمشق لاحتلالها، وبعد أربعة أيام من المواجهة الشرسة تراجع الصليبيون، فتمكن نور الدين من تطهير الأراضي الداخلية وطرد الصليبيين وحصرهم في الشريط الساحلي.
توفي بعد فترة مرض قصيره، سنة 569هـ، وهو في التاسعة والخمسين من عمره، مكث منها في الملك ثمانية وعشرين عاماً.