معاينة فكرية لأفلام حقبة «الربيع العربي»

محمود عبد الله (أبوظبي)

كتاب «سينما الربيع العربي – آفاق السينما العربية» للناقد والمؤرخ السينمائي المصري «سمير فريد»، الصادر حديثاً عن دار الفكر العربي في 368 صفحة من القطع المتوسط، يعاين فكرياً وجمالياً أفلام حقبة «الربيع العربي»، في إطار جملة من القراءات النقدية التطبيقية في منجز السينما العربية حول تلك التحولات السياسية العربية العصيبة التي شهدتها عدة بلدان عربية خلال السنوات الخمس الأخيرة. روافد الكتاب، الذي يحمل الرقم 45 في مسيرة فريد النّقدية، اعتمدت على جولات المؤلف ومشاركاته على المستوى الفكري والنقدي في عديد المهرجانات السينمائية العربية والعالمية الكبرى (كان، برلين، فينيسيا)، وهي المهرجانات التي أفردت لاشتغالات السينما العربية الجديدة فضاءات خاصة لمعاينة موضوعات وقضايا ما أصطلح على تسميتها بـ «سينما الربيع العربي»، وانعكاساتها على تجارب صنّاع الأفلام العرب. استهل الكتاب بتقديم لمدير قسم آفاق السينما العربية في مهرجان القاهرة السينمائي الدّولي «سيد حجاب»، نقتطف منه: «إن الكتاب يرصد ويحلل معظمه ما صوّر بعمق ووعي تاريخي وقراءة مختلفة للصورة والتوثيق، واعتبار كل فرد يحمل أداة للتصوير بمثابة موثّق وجزء رئيس من التراث المرئي لأحداث الربيع العربي، في حين بيّن فريد في مقدمه كتابه أن السينما الوثائقية هي استخدام لقطات صوّرت لأغراض أخرى، وأن الفيلم التسجيلي هو التعبير المباشر من دون استخدام لقطات صوّرها آخرون، وبالطبع هناك من يجمع بين التصوير المباشر واللقطات الوثائقية، ولا قيود على حرية السينمائي في التعبير، وإنما يهتم الناقد بالتعريفات بحثاً عن الأنساق ليحد من الفوضى، وليتمكن من تقييم الأفلام على أسس منهجية، خاصة أن سينما «الربيع العربي» لدى سمير فريد، هي الأفلام التي بدأت عام 2011، ومن ضمنها الأفلام التشكيلية التي تعرف باسم التحريك».

كما ركز فريد في فصول كتابه العشرة على سينما المهرجانات العالمية: كان 2011 و 2012 و2013، بينالي فينيسيا 2011، برلين 2012، ثم دورات 2016، وعربياً خص أفلام مهرجان أبوظبي السينمائي الدولي – نسخة 2012، ومهرجان دبي السينمائي الدولي نسخة 2013، بقراءات نقدية تحليلية تطبيقية، مشيراً أن المهرجانين من أبرز الاحتفاليات العربية على مستوى اختيارات الأفلام والجانب الفكري والنقدي.