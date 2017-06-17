ترحيب يوناني بخطة أوروبية لتخفيف الديون

لوكسمبورج (د ب أ)

رحب وزير المالية اليوناني يوكليد تساكالوتوس، باتفاق وزراء مالية مجموعة اليورو الذي يقدم بعض الوضوح بشأن اعتبارات خطة تخفيف الديون المحتملة وتمكن الدائنين الأوروبيين من صرف أموال إنقاذ جديدة.

وقال تساكالوتوس: «أصبح هناك ضوء الآن في نهاية النفق».

وأضاف تساكالوتوس: إن الاتفاق يوفر «وضوحاً أكبر» لليونان وللأسواق المالية، ويظهر التزام الدائنين بوضع اليونان في حال يمكنها من التخلي عن برنامج الإنقاذ العام المقبل.

وتساءل تساكالوتوس: «هل من الواضح أن الشعب اليوناني يستحق كل الإصلاحات التي تم القيام بها، وكل التضحيات التي تم تقديمها؟».

وأضاف وزير المالية اليوناني:«لكننا ندرك أننا لا نريد أن يكون الكمال عدواً للخير».

وكان رئيس مجموعة اليورو «يورين ديسلبلويم» قد أفاد بأن وزراء مالية منطقة اليورو توصلوا خلال اجتماعهم أمس الأول، إلى اتفاق بشأن كل النقاط المهمة المطلوبة لكي تصرف اليونان شريحة جديدة من قروض الإنقاذ لأثينا التي تحتاجها بشدة من أجل تفادي إشهار إفلاسها.

وقال ديسلبلويم: «يسعدني إعلان التوصل إلى اتفاق على كل بنود استراتيجية الديون وهي المشروطية، ودفع استراتيجية الديون قدماً، ومشاركة صندوق النقد الدولي».

تقدر الدفعة الجديدة من القروض المقررة لليونان بقيمة 7 مليارات يورو، والتي تحتاجها بشدة من أجل سداد أقساط ديون تستحق في يوليو المقبل.