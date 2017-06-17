لبيد بن ربيعة.. نظم بيتاً واحداً بعد إسلامه

سلوى محمد (القاهرة)

لبيد بن ربيعة بن مالك أبو عقيل العامِري من هوازن، من وجهاء بني عامر في الجاهلية، شديد البأس والشجاعة في الحرب، فياض بالسخاء، ‬كفله أعمامه بعد مقتل أبيه في حرب بين قومه وبني أسد، قال في الوصف والغزل دون أن يفحش، مدح ملوك الغساسنة في الجاهلية، أدرك الإسلام وحَسُن إسلامه، قرأ سورة البقرة عندما طُلب منه أن ينشد شعرا، وقال حين انتهى «منحني الله هذا عوض شعري بعد أن أصبحت مسلماً».

أرسلت قبيلة كلاب أخاه اربد إلى مكة مكيدة لقتل النبي، صلى الله عليه وسلم وضربته صاعقة ومات، فرثاه لبيد قائلاً:

ما أن تعدي المنون من أحد

لا والد مشفق ولا ولد