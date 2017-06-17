«الطامة الكبرى».. الداهية فوق كل الشدائد

محمد أحمد (القاهرة)
الطامة الكبرى، هو يوم يعمل على طمّ كل أمر كبير وفظيع، والطامة تستعمل في الشديدة التي تنسى عندها الشدائد فتطم على ما تقدمها، أي تستره وتغطيه.
ورد اللفظ في القرآن الكريم في سورة النازعات قال تعالى: (فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى * يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى)، «الآيات 34 - 35»، ويعني يوم القيامة، وفيه يتذكر الإنسان ما سعى - ما قدم - لا ما قال أو ترك، قال أبو عبدالله الأصبهاني في «درة التنزيل» إن القيامة هي الطامة لأنها تنسي شدتها ما تقدم من شدائد الدنيا حتى يصير الناس فيها كما قال تعالى: (كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا)، «سورة النازعات: الآية 43»، وتصير الشدائد عندها محتقرة بمنزلة ما لم يروه إلا ساعة أو ضحاها، واستعملت الطامة الكبرى في هذه السورة لأن فيها ذكر ما جاء فرعون من الطامة الكبرى في الكفر، حيث قال «أنا ربكم الأعلى»، كأنه قرَن إلى ذكر الكبيرة على أمثالها ذكر الطامة الكبرى وأهوالها.
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والطامة عند العرب الداهية التي تطم، أي تغلب سائر الدواهي، ويقال للشيء الذي يكبر حتى يعلو، قد طم، والطامة الحادثة التي تطم على ما سواها، وكل ما غلب شيئاً وقهره وأخفاه فقد طمه، فالطامة اسم لكل داهية عظيمة.
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