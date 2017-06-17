هبوط الين وصعود الأسهم بعد إبقاء «بنك اليابان» على سياسته النقدية

لندن، طوكيو (رويترز)

انخفض الين إلى أدنى مستوى له في أسبوعين أمس، بعدما أبقى بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة من دون تغيير، ولمح إلى أنه لا يتعجل اقتفاء أثر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في تشديد سياسته النقدية الشديدة التيسير.

وقال محافظ المركزي الياباني هاروهيكو كورودا: إن البنك لا يزال أمامه بعض الوقت لتحقيق هدفه بوصول معدل التضخم إلى 2%، مضيفاً أنه «من غير الملائم» ذكر كيفية خروج البنك من برنامجه التحفيزي الضخم في الوقت الحالي.

جاء ذلك مخالفاً لتكهنات السوق في الشهر الأخير بأن بنك اليابان ربما يدرس خطة للانسحاب من برنامج التحفيز الطارئ للاقتصاد وهبط الين 0.4% إلى 111.380 ين للدولار.

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية بأقل من 0.1% إلى 97.401 لكنه لا يزال متجهاً لتحقيق ثاني مكاسبه الأسبوعية على التوالي بعدما رفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة الأربعاء الماضي.