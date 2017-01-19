أحمد بن سعيد يكرم موظفي «الإمارات دبي الوطني» الذين أمضوا 25 عاماً

دبي (الاتحاد)

كرّم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، 27 موظفاً وموظفة ممن أمضوا 25 عاماً متواصلة في خدمة المجموعة، وعبر سموه عن تقديره العميق لخدماتهم خلال حفل أقيم خصيصاً بهذه المناسبة في المقر الرئيسي لبنك الإمارات دبي الوطني.

وتم تنظيم الحفل الذي حضره أعضاء من مجلس الإدارة ومن اللجنة التنفيذية في المجموعة، في إطار التزام مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني الراسخ بتكريم موظفي البنك تقديراً لولائهم ومساهمتهم الفاعلة في نجاح البنك ومسيرة نموه المتواصلة على مدى السنين.

وقال سموه: «أود أن أعبر عن خالص التقدير لكم جميعاً على الالتزام اللامحدود والتفاني في العمل والإبداع الذي أبداه كل فرد منكم طوال هذه السنوات، الأمر الذي مكن بنك الإمارات دبي الوطني من تبوؤ المكانة الرائدة والكبيرة التي يتمتع بها اليوم في القطاع».

وأضاف: «أتقدّم بجزيل بالشكر لجميع موظفينا الذين استمروا أعضاء فاعلين في عائلة بنك الإمارات دبي الوطني طوال مسيرة التحول الكبيرة التي شهدتها المجموعة، وأسهموا بشكل كبير في نموها وتطورها. وبفضل العمل الجاد والدؤوب الذي بذله هؤلاء الموظفون الأوفياء على مدى السنين، استطعنا الوصول إلى المكانة المرموقة التي نتمتع بها اليوم بوصفنا البنك الرائد في دولة الإمارات، وذلك بما ينسجم مع الرؤية الثاقبة والقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وفي الوقت الذي يواصل فيه سموه السعي لتحقيق رؤيته بتحويل دبي إلى مدينة ذكية متكاملة والانتقال بها إلى حقبة جديدة من الرقي والتطور، يسعى القطاع المصرفي بدوره إلى التحول بصورة متسارعة نحو العصر الرقمي المستقبلي».

وتابع سموه: «إننا في بنك الإمارات دبي الوطني نواصل مسيرتنا المبتكرة للتحوّل الرقمي بمنتجاتنا وخدماتنا المصرفية، وفي هذا الإطار تتعاظم أهمية الدور الكبير الذي يلعبه موظفونا في الحفاظ على مسارنا الصحيح وتركيزنا الدائم نحو تحقيق رؤيتنا الهادفة لأن نكون: البنك الذي يتمحور حول خدمة العملاء ويضع مصلحتهم فوق كل اعتبار».