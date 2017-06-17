الغش في المعاملات أكل لأموال الناس بالباطل

أحمد شعبان (القاهرة)
يهدف الإسلام إلى بناء المجتمع المسلم على الخلق والفضيلة وعلى الصدق والأمانة حتى تسود المحبة والمودة بين الناس جميعاً؛ ولذلك حرم الغش والخداع في البيع والشراء وفي سائر المعاملات التي تجري بين الناس، وحث المسلم على أن يكون صادقاً في كل شؤونه.
يقول الدكتور عبدالفتاح عاشور أستاذ التفسير بجامعة الأزهر: نهى الإسلام عن الغش في جميع صوره ومظاهره، بل وتوعد أهله بالويل والخسران، قال تعالى: (وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ)، «سورة المطففين: الآية 1 - 3»، وكذلك حذر النبي «صلى الله عليه وسلم» من الغش وتوعد فاعله، وذلك أن مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً، فقال: «ما هذا يا صاحب الطعام؟» قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: «أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني»، وفي رواية أخرى «من غشنا فليس منا».
|
وامتثل السلف الصالح لتوجيهات رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فكانوا صادقين في أقوالهم وأفعالهم، ناصحين للناس جميعاً، يبينون للمشتري ما في السلعة من عيب حتى ولو أدى إلى نقصان ثمنها، فقد روى أن ابن سيرين كان يبيع شاة في السوق، فلما جاء رجل ليشتريها قال له: أبرأ لك من عيب فيها، أنها تقلب العلف برجلها.
|
وحرم الإسلام الغش لما له من مضار كثيرة، أنه طريق موصل إلى النار، ودليل على دناءة النفس وخبثها، والبعد عن الله وعن الناس، وطريق لحرمان إجابة الدعاء، وطريق لحرمان البركة في المال والعمر، ودليل على نقص الإيمان، وسبب في تسلط الظلمة، قال ابن حجر الهيثمي: «ولهذه القبائح - أي الغش - التي ارتكبها التجار والمتسببون وأرباب الحرف والبضائع سلط الله عليهم الظلمة فأخذوا أموالهم، وهتكوا حريمهم، بل وسلط عليهم الكفار فأسروهم واستعبدوهم، وأذاقوهم العذاب والهوان ألواناً.