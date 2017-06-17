أوروبا تواصل الاعتماد على الطاقة المتجددة.. وتراجع فاتورة المستهلك

تؤكد البيانات الواردة من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، تنامي قوة قطاع الطاقة المتجددة في القارة، الذي ارتفعت حصته في توليد الكهرباء بنسبة ناهزت 17% في مزيج الطاقة في 2015. وفي تقرير مفصل نشرته وكالة «يوروستات» الإحصائية، أشارت لسير الاتحاد في الاتجاه المخطط له لتحقيق نسبة توليد قدرها 20% من الطاقة المتجددة بحلول 2020، حيث نجحت إحدى عشرة دولة بالفعل حتى الآن في الإيفاء بالنسبة المطلوبة منها بنهاية العقد.

وتجيء السويد في مقدمة هذه الدول، متفوقة على النسبة التي استهدفتها بما يزيد على 50% من الكهرباء المولدة بالطاقة المتجددة في 2015، بالإضافة إلى ذلك، زادت نسبة التوليد من مصادر الطاقة المتجددة لدى كل من، الدنمرك وفنلندا والبرتقال ولاتفيا والنمسا، عن 20% من مزيج الطاقة لديها في العام قبل الماضي.

وبالمقابل، فإن دول شملت، فرنسا وهولندا، لا تزال بعيدة عن تحقيق النسبة المستهدفة بحلول 2020، حيث تراجع أداؤهما بنحو 7.3% و8.2% على التوالي.

ويترتب على المملكة المتحدة بذل جهود كبيرة، لتعويض إخفاقها في 2015 وتراجع أداؤها بنحو 6.8% عن الحصة المستهدفة من الطاقة المتجددة عند 15%. وفي حين استمرت المخاوف حول إمكانية المملكة المتحدة في الإيفاء بالنسبة المستهدفة، نتيجة للبطء الذي لازم تقدمها في مجالي تقنيات المواصلات والتدفئة باستغلال الطاقة المتجددة، أكد تقرير حكومي صدر منتصف مارس من العام الحالي، التطور السريع الذي يحرزه قطاع كهرباء الطاقة المتجددة.

وأطلقت وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية البريطانية، تحديثها السنوي لتوقعات الطاقة والانبعاثات، مؤكدة على إنتاج طاقة تتميز بانخفاض انبعاثاتها الكربونية، لتلعب بذلك دوراً متعاظماً في مزيج الطاقة في البلاد.