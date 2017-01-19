«غرفة دبي» تنظم المائدة المستديرة لعروض «دبي-أمستردام»

دبي (الاتحاد)

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي عبر مبادرتها «دبي للمشاريع الناشئة» بالتعاون مع «أمستردام للمشاريع الناشئة» أمس في مقر الغرفة فعاليات جلسة «المائدة المستديرة لعروض دبي- أمستردام التقديمية للمشاريع الناشئة والمستثمرين»، وذلك بحضور نخبة من أبرز الشركات الناشئة الرائدة من دولة الإمارات وأمستردام.

وهدفت هذه الفعالية إلى تعريف المشاركين بالمشاريع المبتكرة والرائدة لأربعة مشاريع ناشئة في كل من أمستردام ودبي، وذلك من خلال طاولة نقاش مستديرة شارك فيها أصحاب المشاريع الناشئة المختارة والمستثمرين وغيرهم من أصحاب التأثير الإيجابي من دولة الإمارات وأمستردام، حيث شارك كذلك مديرو «أمستردام للمشاريع الناشئة» والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في هذه المؤسسة.

وقدم أصحاب المشاريع الناشئة الأربعة في كل من أمستردام ودبي نبذة عن مشاريعهم، وشملت المشاريع من دبي كلاً من «كليب ذا ديل ‏Clip the Deal» ‬و«‬ديموكرانس ‬Democrance» ‬و«‬قيدوو ‬Guiddoo» ‬و«‬يو ‬إل آي ‬كيو ‬ULIQ»‬، ‬أما ‬من ‬أمستردام ‬فشملت «‬أوثيوس ‬Autheos» ‬و«‬كابتيور ‬Cabture» ‬و«‬بروكتور ‬إكزام ‬ProctorExam» ‬و«‬يوبينيون ‬Upinion»‬. ‬وجدير ‬بالذكر ‬أن ‬المشاريع ‬الناشئة ‬التي ‬اتخذت ‬من ‬دبي ‬مقراً ‬لها ‬هي ‬نتيجة ‬لبعض ‬أبرز ‬الحاضنات ‬والمسرعات ‬للإمارة ‬وتشمل «‬مركز ‬الابتكار ‬in5» ‬و«‬تورن ‬8 ‬TURN8» ‬ومركز ‬دبي ‬التكنولوجي ‬لريادة ‬الأعمال.

وأكد عيسى الزعابي، نائب رئيس تنفيذي أول قطاع الدعم المؤسسي في غرفة دبي أن دعم وتعزيز المشاريع الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي كانت وما زالت جزءاً رئيساً من استراتيجية الغرفة، حيث إنها تمثل 95% من جميع الشركات في الإمارة، وتعتبر كذلك العمود الفقري لاقتصاد دبي، مشيراً أن جهود الغرفة تندرج تماشياً مع أهداف خطة دبي 2021 في تعزيز دور الإمارة لتصبح مركزاً جاذباً للأعمال والابتكار والمعرفة.

وأضاف الزعابي أن الحكومة في دبي وأمستردام تسعيان باستمرار في تعزيز ودعم أصحاب المشاريع الناشئة خاصة خلال السنوات الأخيرة الماضية، مشيراً أن الحكومتين تسعيان إلى تقديم مختلف البرامج والموارد والحوافز والتمويل التي تساعدهم على إطلاق مشاريعهم والعمل على تطورها ونموها.

وخلال كلمته الترحيبية، قال عمر خان، مدير المكاتب الخارجية لغرفة دبي أن دبي وأمستردام أصبحتا الوجهة المثالية لأصحاب المشاريع التكنولوجية الناشئة، والتي تسعى إلى التوسع في الأسواق الجديدة والناشئة، مشيراً أن هذه المشاريع الناشئة قد نمت في المجتمعات النامية، والتي تشمل رجال الأعمال من الشباب وأصحاب المواهب التكنولوجية والمسرعات وأصحاب رؤوس الأموال.

وبدوره قال روبن نيوفنهويس، مدير إدارة «أمستردام للمشاريع الناشئة» أن تعاون أمستردام مع المدن الرائدة تجارياً مثل دبي تفتح الأبواب أمام الشركات الناشئة للتوسع والنمو في الأسواق الأخرى، مشيراً أنه من خلال تبادل وربط الأفكار مع الشركات والأفراد ذوي الأفكار والطموح المشترك قد يساعد في التطور والمضي قدماً.

وجرى خلال الفعالية تكريم أفضل وأكثر مشروع مبتكر في كل من دبي وأمستردام، حيث حصد مشروع «يو إل آي كيو ‏ULIQ»‭ ‬ على ‬المرتبة ‬الأولى ‬في ‬دبي، ‬أما ‬مشروع «‬كابتيور» ‬Cabture‭ ‬ حصل ‬على ‬المرتبة ‬الأولى ‬في ‬أمستردام، ‬حيث ‬حصل ‬الفائزان ‬على ‬جائزة ‬قيمة ‬من ‬شركةIBM‭ ‬ وشملت ‬الحصول ‬على ‬فرصة ‬الدخول ‬والاستفادة ‬من ‬برنامج ‬IBM ‬العالمي ‬للتجار ‬والحصول ‬على ‬خدمات ‬IBM ‬السحابية ‬ما ‬قيمته ‬12 ‬ألف ‬دولار ‬أميركي.