عطلة عيد الفطر ترفع إشغال الفنادق إلى 85%

مصطفى عبدالعظيم (دبي)

تستعد فنادق الإمارات لاستقبال آلاف النزلاء خلال عطلة عيد الفطر المبارك التي يتوقع أن ترتفع خلالها معدلات إشغال الغرف إلى ما يتراوح بين 85 إلى 90%، بفضل التدفقات السياحية المتوقعة من دول مجلس التعاون الخليجي والزيادة الكبيرة في الطلب من السياحة المحلية، وفقاً لتوقعات مديرين ومسؤولين في قطاع الضيافة.

وأوضح هؤلاء أن مؤشرات الطلب على حجوزات الفنادق لعطلة عيد الفطر تشير إلى استحواذ السياح الخليجيين، خاصة من المملكة العربية السعودية والكويت على النسبة الأكبر من الحجوزات الأولية، والتي تصل إلى نحو 40% من إجمالي الحجوزات، متوقعين أن تزيد هذه النسبة قبل العيد مباشرة، نظراً لأن نسبة كبيرة منهم تقوم بإجراء الحجز قبل السفر بأيام قليلة.

ورجح هؤلاء أن تسهم العروض التنافسية التي تقدمها الفنادق في زيادة معدلات الإشغال خلال فترة العيد وما بعدها، بما يعوض جزءا من الهبوط الطبيعي في الإشغال خلال شهر رمضان، وذلك بدعم من السياحة المحلية الخليجية، فضلاً عن التدفقات السياحية من الأسواق الأخرى.

وتوقع مديرو فنادق أن تستحوذ السياحة الخليجية والمحلية معاً على أكثر من 60% من نزلاء الفنادق في دبي خلال الفترة الممتدة من أول أيام عيد الفطر، مع توقعات بأن يستمر زخم السياحة الخليجية بالدولة حتى نهاية أغسطس المقبل.