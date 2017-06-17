استدعاء 1035 سيارة «نيسان مورانو» من أسواق الدولة

بسام عبدالسميع (أبوظبي)
بدأت الشركة العربية للسيارات وشركة المسعود للسيارات موزعا سيارات نيسان في الإمارات بالتعاون مع وزارة الاقتصاد حملة استدعاء شملت 1035 سيارة نيسان مورانو موديلات عامي 2014 - 2015.
وأوضحت وزارة الاقتصاد في تقرير أصدرته أمس، أن الحملة التي تأتي بعد التواصل مع شركة نيسان الشرق الأوسط، ترجع إلى أنه قد يحدث تسرب زيت في نظام التوجيه، نتيجة لانفصال وصلة خراطيم الضغط العالي، ولذلك قررت الشركة إجراء فحص واستبدال لخراطيم الضغط العالي لنظام التوجيه في هذه السيارات بخراطيم أخرى إذا استدعى الأمر، من دون تحمل العملاء أي نفقات.
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ولفتت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الوزارة على إجراء مراجعة مستمرة لجميع المنتجات المطروحة في الدولة وتوفير الحماية اللازمة للمستهلكين.
وأكد التقرير أن الوزارة تتابع عمليات الاستدعاء والسحب مع وكالات السيارات والشركات التجارية المحلية باستمرار من خلال الرقابة المحلية والمتابعة المستمرة لملاحظات وشكاوى المستهلكين، وكذلك من خلال متابعة حالات الاستدعاء والسحب إقليمياً وعالمياً.