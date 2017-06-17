استدعاء 1035 سيارة «نيسان مورانو» من أسواق الدولة

بسام عبدالسميع (أبوظبي)

بدأت الشركة العربية للسيارات وشركة المسعود للسيارات موزعا سيارات نيسان في الإمارات بالتعاون مع وزارة الاقتصاد حملة استدعاء شملت 1035 سيارة نيسان مورانو موديلات عامي 2014 - 2015.

وأوضحت وزارة الاقتصاد في تقرير أصدرته أمس، أن الحملة التي تأتي بعد التواصل مع شركة نيسان الشرق الأوسط، ترجع إلى أنه قد يحدث تسرب زيت في نظام التوجيه، نتيجة لانفصال وصلة خراطيم الضغط العالي، ولذلك قررت الشركة إجراء فحص واستبدال لخراطيم الضغط العالي لنظام التوجيه في هذه السيارات بخراطيم أخرى إذا استدعى الأمر، من دون تحمل العملاء أي نفقات.

وأكدت وزارة الاقتصاد، أن الشركة العربية وشركة المسعود للسيارات، بدأتا بالفعل الاتصال بالعملاء أصحاب الشركات المعنية لإبلاغهم بحملة الاستدعاء واطلاعهم علي الخطوات التي ينبغي اتخاذها، مشيرة إلى استعدادها للتعاون مع الموزعين في الوصول لأصحاب السيارات المشمولة بالسحب.

ولفتت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الوزارة على إجراء مراجعة مستمرة لجميع المنتجات المطروحة في الدولة وتوفير الحماية اللازمة للمستهلكين.

وأكد التقرير أن الوزارة تتابع عمليات الاستدعاء والسحب مع وكالات السيارات والشركات التجارية المحلية باستمرار من خلال الرقابة المحلية والمتابعة المستمرة لملاحظات وشكاوى المستهلكين، وكذلك من خلال متابعة حالات الاستدعاء والسحب إقليمياً وعالمياً.