النفط يرتفع وتخمة المعروض تبقيه قرب أدنى مستوياته

سنغافورة، أستانا (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط أمس، لكنها ظلت قرب أدنى مستوياتها في ستة أشهر متأثرة باستمرار تخمة المعروض على الرغم من الجهود التي تقودها أوبك لخفض الإنتاج وتعزيز أسواق الخام. وبحلول الساعة 06.56 بتوقيت جرينتش بلغ خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 47.12 دولار للبرميل بزيادة 20 سنتا أو 0.4% عن سعر التسوية السابقة.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 44.56 دولار للبرميل مرتفعا 10 سنتات أو 0.2%. وقال متعاملون: إن الزيادات الطفيفة جاءت نتيجة توقف جزئي محتمل للصادرات في ليبيا.

غير أن أسعار الخامين ما زالت منخفضة نحو 13% منذ أواخر مايو حين اتفق كبار المنتجين بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على تمديد العمل بخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا لمدة تسعة أشهر أخرى حتى نهاية الربع الأول من 2018. وتساهم زيادة الإنتاج الأميركي وخصوصاً من شركات التنقيب عن النفط الصخري في ضعف تأثير التخفيضات التي تقودها أوبك.

كما يسهم ارتفاع مستوى الصادرات والإنتاج من روسيا أيضاً في تخمة المعروض الحالية. إلى ذلك، قال وزير الطاقة في كازاخستان كانات بوزومباييف أمس: إن بلاده ستمتثل للاتفاق العالمي على خفض إنتاج النفط في يونيو حزيران ويوليو تموز بعد زيادة في الإنتاج على مدى ثلاثة أشهر متتالية.

وقال بوزومباييف للصحفيين: «إن الطقس الصيفي الحار سيؤدي إلى تقلص الإنتاج في بعض من أكبر الحقول التي تعتمد على ضخ الغاز في البلاد».