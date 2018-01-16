صلح «موسيقي رياضي» بين الكوريتين

سيؤول (أ ف ب)

أعلنت الكوريتان، أمس، أن فرقة أوركسترا كورية شمالية مكونة من 140 فناناً ستعزف في كوريا الجنوبية، خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الشهر المقبل، وسط تقارب حذر بين الطرفين بعد أشهر من التوترات المرتبطة ببرنامج بيونج يانج النووي.. وكانت كوريا الشمالية أعلنت الأسبوع الماضي موافقتها على إرسال رياضيين ومسؤولين رفيعي المستوى ومشجعين إلى الألعاب الأولمبية المرتقبة في بيونج تشانج.

واتفق الطرفان على أن يضم الوفد الكوري الشمالي فرقة فنية، خلال الألعاب الأولمبية المقررة من 9 إلى 25 فبراير، حيث اجتمع أربعة من مسؤولي البلدين، أمس، في قرية بانمونجوم الحدودية؛ لتحديد تفاصيل الزيارة، وأفاد بيان مشترك صدر بعد المحادثات أن 140 عضواً من اوركسترا سامجيون سيقيمون حفلات موسيقية في العاصمة سيؤول ومدينة جانجنيونج الواقعة شرقا قرب بيونج تشانج.

وأضاف أن كوريا الجنوبية «ستضمن سلامة وراحة الفرقة الكورية الشمالية إلى أقصى درجة»، دون تحديد تواريخ الحفلات.

وستشكل الحفلات، في حال أقيمت فعلاً، المرة الأولى التي تعزف فيها فرقة كورية شمالية في الجار الجنوبي منذ فترة تقارب نادرة شهدها عام 2002.