الإمارات الأولى إقليمياً والـ19 عالمياً في تنافسية «مواهب الأعمال»

دبي (الاتحاد)

أظهر تقرير أصدرته «أديكو الشرق الأوسط» أن دولة الإمارات العربية المتحدة تبوأت المرتبة الأولى على مستوى منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا ضمن «مؤشر تنافسية المواهب العالمي» (GTCI) لعام 2017.

وتشتمل البلدان في منطقة شمال أفريقيا وغرب آسيا على الإمارات العربية المتحدة، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، والكويت، والأردن، وعمان، وتركيا، ولبنان، وتونس، ومصر، والجزائر، والمغرب.

كما صُنّفت الإمارات في المرتبة 19 من أصل 118 دولة مشاركة في المؤشر، لتتفوّق بذلك على معظم البلدان الأخرى وفقاً للركائز الأساسية التي يستند إليها المؤشر، وهي: ’الجذب‘، و’الحفاظ على المواهب‘، و’التمكين‘. وتعد مؤسسة ’أديكو‘ شريكاً مساهماً في إصدار ’مؤشر تنافسية المواهب العالمي‘ السنوي، والذي أصبح يجسّد معياراً رائداً لتقييم القدرة التنافسية للدول على صعيد جذب المواهب، ومنذ إطلاقه أول مرة عام 2013، أسهم المؤشر في تصنيف الدول المشاركة فيه وفقاً لقدرتها على تطوير المواهب وجذبها والحفاظ عليها وتمكينها.

وتؤكد نسخة المؤشر لعام 2017 أن الإمارات حققت أفضل مستويات الأداء من حيث جذب المواهب في المنطقة، والتي ضمَّت بلداناً عربية من مختلف أنحاء شمال أفريقيا وغرب آسيا، إضافة إلى تركيا، واستناداً إلى الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد وحجم التعداد السكاني، تعتبر دولة قطر المنافس الأقرب للإمارات، حيث صُنّفت في المرتبة الـ21.