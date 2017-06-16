وفاة المستشار الأسبق كول مهندس وحدة ألمانيا

وكالات

توفى المستشار الألماني الأسبق هيلموت كول عن عمر ناهز 87 عاما، حسبما أكد محاميه شتيفان هولتهوف-بفورتنر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة.



وبحسب تقرير لصحيفة "بيلد" الألمانية، توفى كول صباح اليوم في منزله بمدينة لودفيجسهافن.



وعانى كول من إصابة دماغية رضية (إصابات داخل الجمجمة) منذ عام 2008، وبقي على كرسي متحرك منذ ذلك الحين. وساءت حالته الصحية بصورة واضحة عام 2015، ثم تحسنت بعد ذلك عقب قضائه عدة أشهر في المستشفى.



واستقبل كول في ابريل عام 2016 رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في منزله بمدينة أوجرسهايم الألمانية.

وتولى كول منصب المستشار الألماني لمدة 16 عاما خلال الفترة من عام 1982 حتى عام 1998، وهي أطول مدة لمستشار ألماني في منصبه.



ويعتبر كول من الساسة الذين مهدوا الطريق لإقامة الاتحاد الأوروبي والعملة الأوروبية المشتركة.

وأعلن حزبه المسيحي الديمقراطي، الذي تنمتي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نبأ وفاته أيضا.



ويعتبر كول مهندس توحيد ألمانيا.

