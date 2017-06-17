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توجيه التهمة في جريمة قتل طفل قبل 32 عاما
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تاريخ النشر: الجمعة 16 يونيو 2017

أ ف ب

بعد 32 عاما على العثور على جثة الطفل غريغروي فيلمان في مجرى مائي في شرق فرنسا، وجهت تهمة الخطف والاحتجاز المؤديين إلى الوفاة إلى جاكلين جاكوب إحدى قريبات والد الطفل الذي كان يومها في الرابعة من العمر، بحسب ما أفاد مصدر مطلع على الملف.

وغادرت جاكلين جاكوب (72 عاما) زوجة خال والد الطفل قصر العدل في ديجون (شرق) برفقة عناصر في الشرطة، على ما قال صحافي.

وقد طلبت النيابة العامة توجيه تهمة "الاحتجاز" إلى زوجها مارسيل جاكوب، على ما قال محاميه.
وتعتبر هذه القضية من أكبر الألغاز القضائية في فرنسا.

واستمع القاضي كذلك إلى جدي الطفل من جانب والده كشهود في منزلهما في منطقة "فوج" في شرق فرنسا.
وكان مارسيل جاكوب وميشال فيلمان عم الطفل، مقربين جدا من برنار لاروش المشتبه فيه الرئيسي في القضية الذي قتله العام 1985 والد الطفل جان-ماري فيلمان لأنه كان يظن أنه قاتل ابنه.
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