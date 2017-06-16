بالفيديو.. سائق يوقف قطاراً لشراء الخوخ

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية فتح تحقيق إثر بث مقطع فيديو سجله أحد المسافرين على متن قطار تعمّد سائقه التوقّف ليشتري، وفق المسافر، الخوخ من بائعة متجولة كانت في طريقه.

وأعلنت الشركة، في بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك، اليوم الجمعة، «فتح تحقيق في الغرض لاتّخاذ الإجراءات الإداريّة اللازمة» ضد السائق، معربة «عن أسفها لوقوع تصرّف فردي ومعزول».



وأوضحت أن التحقيق يأتي «بعد رواج فيديو بتاريخ 14 يونيو 2017 على فيسبوك (..) فيه اتّهام لسائق أحد قطارات (..) السّاحل (وسط شرق) بالتوقّف في نقطة بعيدة عن المحطّة وحذو بائعة متجوّلة سلّمته في الأثناء بضاعة، ليواصل القطار إثر ذلك سيره من جديد».



وأظهر مقطع الفديو قطاراً متوقفاً قرب بائعة غلال متجولة تقدمت إليه وسلّمت كيساً لشخص هو السائق على الأرجح، قبل أن يواصل القطار سيره فيما كان المسافرون يتابعون ما حصل من النوافذ.

وقال المسافر الذي سجل مقطع الفيديو «أوقف (السائق) قطاراً كاملاً ليشتري الخوخ».



وتداول نشطاء فيسبوك مقطع الفيديو على نطاق واسع.

وقد علّق عليه أحدهم بالقول «سائق القطار القادم من المهدية (وسط شرق) يتوقف ليشتري الخوخ الطازج لزوجته (الحامل) التي تتوحّم».