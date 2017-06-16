هل بلغاريا هي مهد البشرية؟

أ ف ب

سهل شبيه بغابات السافانا مجرد من الحياة النباتية وتعيش فيه زرافات... هكذا كانت بلغاريا قبل سبعة ملايين سنة، وفي هذا المكان وليس في افريقيا يقتفي علماء حاليا آثار أحد أقدم أسلاف البشر.



في ما عدا الشمس الساطعة التي تضرب أشعتها بقوة في يونيو، لا يجد المرء أي شيء مشترك بين قرية "روبكيت" الصغيرة في جنوب بلغاريا الواقعة بين حقول الذرة، وبين أي قرية إفريقية.



لكن عددا من العلماء يؤكدون أن الأمر لم يكن هكذا قبل سبعة ملايين و200 ألف سنة، حين كانت الغزلان والزرافات والظباء منتشرة في جنوب شرق أوروبا الذي كان يحمل تأثيرات صحراوية، بسبب التغير المناخي الحاد آنذاك.



ويعمل هؤلاء العلماء على التنقيب في حوض نهر قديم، وقد أخرجوا حتى الآن عددا كبيرا من المتحجرات التي تعود إلى ما قبل التاريخ.

والهدف من هذا العمل مهم جدا، وهو البحث عن آثار لأحد الأنواع التي يعتبرها العلماء من أسلاف البشر، وقد يكون هذا النوع هو الأقدم الذي يعثر على أثر له حتى الآن، أي أقدم من "توماي" أو إنسان الساحل التشادي الذي عُثر في العام 2001 على آثار متحجرة له في إفريقيا.

