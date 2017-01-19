أبوظبي (الاتحاد)

شهدت فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين شركة إكسبو أستانة 2017 الوطنية ومكتب إكسبو 2020 في دبي.

وحضر التوقيع كل من نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لمكتب اكسبو 2020 في دبي، وأخمد زان يسيموف، رئيس مجلس إدارة شركة إكسبو أستانة 2017 الوطنية. وقال يسيموف: «تعد الإمارات من أبرز الشركاء بالنسبة لكازاخستان، ويعود ذلك إلى أن كلا البلدين يستضيف معرض إكسبو، ومن الضروري بالنسبة لهما العمل على توثيق الروابط والتعاون بين المؤسستين المنظمتين. وقد اتفقنا على مشاركة خبراتنا ومعرفتنا لتقديم كل الدعم الممكن للطرف الآخر».

وأضاف: «إن الاستعدادات لتنظيم إكسبو 2017 تسير على قدم وساق وفق المخطط، وقد تم إنجاز 95% من العمل، وجرى تسليم الأقسام إلى الدول المشاركة لتجهيزها».

وكانت كازاخستان قد بذلت كل جهد ممكن لجعل إقامة السياح والزوار خلال إكسبو 2017 مريحة ولا تنسى. وسيوفر إكسبو أكثر من 3 آلاف فعالية ترفيهية وثقافية للزائرين، كما أعد المنظمون برنامج أعمال مكثفا لمجتمع الأعمال.

وقال السيد مارات أوماروف، مدير قسم المحتوى وتنظيم الفعاليات في شركة إكسبو أستانة 2017 الوطنية: «يمثل إكسبو 2017 مشروعًا هائلًا فيما يتعلق بالبنية التحتية والأعمال في كازاخستان ويشهد مشاركة عدد هائل من الشركات».

وكان الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف قد حضر القمة في أبوظبي، وألقى كلمة خلال حفل الافتتاح.