مطارات أبوظبي تحصل على «آيزو» استمرارية الأعمال

أبوظبي (الاتحاد)

باتت مطارات أبوظبي واحدة من بين أربع شركات مطارات حول العالم، نجحت في نيل شهادة نظام إدارة استمرارية الأعمال «الآيزو 22301:2012»، وذلك بعد تدقيق خارجي مستقل، بحسب بيان أمس.

وتعتبر شهادات الأيزو معياراً معترف به عالمياً لأفضل ممارسات الأعمال، وإن نيل هذه الشهادة هو بمثابة اعتراف بالخطوات التي اتخذتها الشركة لتطبيق الإجراءات التي تضمن استمرارية الأعمال في العمليات كافة في حال وقوع متغيرات من شأنها التأثير على سير الأعمال.

وفي هذه الصدد، أفاد عبد المجيد الخوري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمطارات أبوظبي، قائلاً: «إن حصول مطارات أبوظبي على هذه الشهادة، إلى جانب ثلاثة شركات أخرى مشغله للمطارات على مستوى العالم، هو دليل على أننا ندير عملياتنا ضمن أعلى المعايير العالمية، وأن شركتنا لديها الجاهزية الكاملة للتعامل مع حالات وقوع المتغيرات، والقدرة على متابعة سير العمليات».

وأضاف الخوري: «نحن فخورون بفوزنا بهذه الشهادة، وبأننا نقوم بعملياتنا بمستوى عالمي في الامتياز، تماشياً مع طموح جهات أبوظبي الحكومية كافة».

وكانت مطارات أبوظبي أول مُشّغل مطارات في المنطقة يحصل على شهادة الآيزو 9001 في نظام إدارة الجودة، والآيزو 14001 في نظام الإدارة البيئية، وشهادة الآيزو 18001 في الصحة المهنية ونظام إدارة السلامة عبر مختلف مطاراتها. وتكمن رؤية مطارات أبوظبي في أن تصبح مجموعة المطارات الرائدة على مستوى العالم، حيث يعتبر تقديم خدمات عالمية المستوى، وبنية تحتية متميزة وفريق عمل عالي الكفاءة، خطوات أساسية اتجاه الوصول إلى هذه الرؤية وتحقيقها.