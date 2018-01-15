الثقافة اليهودية في غرب أفريقيا!

حلمي شعراوي*

تذكرت وأنا أستعيد زيارة نتنياهو لباريس بعد أحد أحداثها، ودعوته اليهود الفرنسيين إلى فلسطين، وكيف يؤدلج التاريخ لخدمة الحركة الصهيونية عبر تحريك قوى اجتماعية هنا أو هناك. وذكّرني ذلك بزيارة لي إلى دولة مالي اطلعت خلالها على معلومات مهمة حول حاضرة إسلامية أفريقية عريقة وكبيرة مثل «تيمبوكتو»، لكني فوجئت بما يشبه الحملة الثقافية هناك حول حجم العناصر الثقافية اليهودية في الثقافة الإسلامية لشعوب غرب أفريقيا. هنا تذكرت نقاشي الطويل مع الراحل الدكتور محيي الدين صابر، وكان رئيس المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، حول مقولته إن الإسلام كان «في كل أفريقيا دون استثناء»، بينما كنت أرى أهمية مساهمة المفكرين والمثقفين الأفارقة في صياغة ثقافاتهم ذات الأبعاد المتعددة، حتى ولو كانوا مسلمين ومن بلاد إسلامية.

وفي مالي اقترب مني أحدهم مبتسماً وهو يقول: «يا أستاذ.. ولماذا تنسى مساهمة اليهود القادمين مع عرب الأندلس، في اختراق الثقافات الأفريقية حتى باسم الإسلام؟!».

وباستمرار المناقشات التي لا أريد تحويلها هنا لعملية دراسية، وأنا أكتب مجرد ذكريات.. اتضح لي أن ثمة الآن زحفاً ثقافياً كبيراً في المنطقة لتأكيد مكانة اليهود في تاريخها وثقافتها، حتى أن ثمة من يعلن أن أصول بعض علمائها يهودية!

تذكرت أن لي صديقاً في تيمبوكتو هو «عبد القادر ماما حيدرا»، صاحب مركز للمخطوطات يحمل اسم عائلته، وكان يرتبط بعلاقة تعاون مع المستشرق الإنجليزي الكبير «جون هانويك» صاحب المشروعات البحثية المهمة حول الثقافة الإسلامية في أفريقيا. وقد ذهبت لصديقي في تيمبوكتو التي تعتبر عاصمة المخطوطات والثقافة الإسلامية في المنطقة كلها قرب نهر النيجر («نيل العرب» كما يسمونه)، والتي يطمح أي منا لزيارتها، حيث اشتهرت بجامعاتها ومدارسها وبكثرة علمائها خلال القرنين الـ16 والـ17.

سألت عن إمكانية السفر جواً إلى تيمبوكتو والعودة منها بعد يومين، فقيل لي إن الطائرة الوحيدة تذهب إليها وتعود مرة واحدة أسبوعياً، أما الطريق البري الصحراوي فيتطلب يوماً كاملا للذهاب «وأنت وحظك في العودة!». لذلك أحجمت عن المغامرة مكتفياً بالتفتيش في العاصمة «باماكو» عن حكاية «اليهود المسلمين» وأثرهم في تيمبوكتو وغيرها من حواضر الغرب الأفريقي الإسلامية.