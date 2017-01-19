  • الخميس 21 ربيع الآخر 1438هـ - 19 يناير 2017م

وقعت مذكرة تفاهم لتطوير التعاون والاستثمار المتبادل

«غرفة الشارقة» تبحث مع رئيس كوستاريكا تعزيز العلاقات الثنائية
حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 19 يناير 2017

فهد الأميري (الشارقة)

استضافت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أمس لويس غييرمو سوليس ريفيرا رئيس جمهورية كوستاريكا، على رأس وفد حكومي رسمي رفيع المستوى، في لقاء عمل موسع ناقش عدداً من القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

واستقبل الرئيس الكوستاريكي والوفد المرافق له الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، والشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، وعبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والشيخ ماجد القاسمي النائب الأول لرئيس الغرفة، ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية في الإمارة. وضم الوفد الكوستاريكي عدداً من كبار المسؤولين الحكوميين أبرزهم وزير الخارجية ووزير التجارة الخارجية ووزير البيئة والطاقة، إلى جانب رؤساء وممثلي عدد من الهيئات والمؤسسات والفعاليات الاقتصادية والتجارية في كوستاريكا، بينهم رئيس مجلس إدارة وكالة تنمية التجارة الخارجية، والرئيس التنفيذي لهيئة الصادرات الخارجية.

وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين إمارة الشارقة وكوستاريكا، وأوجه تطوير التعاون بين الجانبين بما في ذلك الحاجة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين خاصة في مجالات الطاقة والصناعة وتبادل الزيارات والاستثمارات، وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة الشارقة و«وكالة كوستاريكا لتنمية التجارة الخارجية».

ورحّب عبد الله سلطان العويس نائب رئيس اتحاد غرف تجارة وصناعة الدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، برئيس جمهورية كوستاريكا لويس غييرمو سوليس ريفيرا، والوفد المرافق له، مثمناً الزيارة الأولى من نوعها لرئيس من أميركا اللاتينية إلى الغرفة، وقال إننا هذه نقدّر الزيارة ونتطلع إلى توطيد أواصر العلاقات بين كوستاريكا والشارقة.

وقال خلال كلمته «يسرني أن أنقل تحيات قيادة إمارة الشارقة وأسرة الغرفة لفخامتكم، وقد عُرف عنكم أنكم تكنون تقديراً واحتراماً بالغين لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وأن زيارتكم للشارقة تأتي انطلاقاً من هذا الانطباع الراقي عن سموه وسمعته الأكاديمية والثقافية، إلى جانب رغبتكم ببناء أطر التعاون بين كوستاريكا والشارقة». ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟
نعم
لا