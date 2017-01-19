«غرفة الشارقة» تبحث مع رئيس كوستاريكا تعزيز العلاقات الثنائية

فهد الأميري (الشارقة)

استضافت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أمس لويس غييرمو سوليس ريفيرا رئيس جمهورية كوستاريكا، على رأس وفد حكومي رسمي رفيع المستوى، في لقاء عمل موسع ناقش عدداً من القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

واستقبل الرئيس الكوستاريكي والوفد المرافق له الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، والشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، وعبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والشيخ ماجد القاسمي النائب الأول لرئيس الغرفة، ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية في الإمارة. وضم الوفد الكوستاريكي عدداً من كبار المسؤولين الحكوميين أبرزهم وزير الخارجية ووزير التجارة الخارجية ووزير البيئة والطاقة، إلى جانب رؤساء وممثلي عدد من الهيئات والمؤسسات والفعاليات الاقتصادية والتجارية في كوستاريكا، بينهم رئيس مجلس إدارة وكالة تنمية التجارة الخارجية، والرئيس التنفيذي لهيئة الصادرات الخارجية.

وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين إمارة الشارقة وكوستاريكا، وأوجه تطوير التعاون بين الجانبين بما في ذلك الحاجة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين خاصة في مجالات الطاقة والصناعة وتبادل الزيارات والاستثمارات، وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة الشارقة و«وكالة كوستاريكا لتنمية التجارة الخارجية».

ورحّب عبد الله سلطان العويس نائب رئيس اتحاد غرف تجارة وصناعة الدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، برئيس جمهورية كوستاريكا لويس غييرمو سوليس ريفيرا، والوفد المرافق له، مثمناً الزيارة الأولى من نوعها لرئيس من أميركا اللاتينية إلى الغرفة، وقال إننا هذه نقدّر الزيارة ونتطلع إلى توطيد أواصر العلاقات بين كوستاريكا والشارقة.