الإمارات تطلق من دافوس تقرير «استشراف المستقبل العالمي»

دبي (الاتحاد)

أطلقت دولة الإمارات أمس، تقرير استشراف المستقبل العالمي، الأول من نوعه دوليا، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس). وساهم في إعداد التقرير 21 مختصا من أنحاء العالم، ويغطي قطاعات استراتيجية كالطاقة والصحة ٬والتعليم. ويستعرض 112 تنبؤاً مستقبلياً سيشهدها العالم خلال الـ40 عاماً المقبلة، كالمزارع العائمة٬ والأعضاء البشرية المطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد٬ وتحديات التغيير المناخي٬ والصفوف الدراسية في العالم الافتراضي، لتؤكد الإمارات اليوم على أنها قطعت شوطاً مهماً في استشراف المستقبل، وأصبحت مصدراً لتقديم المعرفة للعالم، يوفر للحكومات دراسات وإحصائيات لمستقبل قطاعات عديدة، وحجر أساس للقطاع الخاص في تبني الأفكار لتحويلها لواقع ملموس لمجتمعاتنا.

وقال معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، «إننا نسير اليوم بثبات في مسيرة صناعة المستقبل، مستندين إلى دراسات وتصورات لنخبة من الخبراء والمختصين حول مستقبل قطاعات عديدة.

إن هذه الدراسات والإحصائيات ستكون مرجعاً يساعدنا على تحديد ملامح المستقبل، وحافزاً لمختلف الجهات للبدء الآن في العمل على إيجاد حلول للتحديات التي ستواجه مجتمعاتنا، ولإلهام صناع القرار وكبار المسؤولين في السعي نحو مستقبل أفضل».

وأضاف معاليه، أن «الكشف عن تقرير استشراف المستقبل العالمي خلال تجمع عالمي لصناع القرار وكبار المسؤولين من مختلف دول العالم، يكتسب أهمية خاصة ودلالات كبيرة، لأنه يؤكد ريادة دولتنا في استشراف المستقبل، وفي توفير دليل للفرص المستقبلية، التي ستسهم في استدامة النمو الاقتصادي العالمي، وصنع مستقبل الأجيال القادمة.