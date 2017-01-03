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أكثر من 60 موضوعاً ترصد الأسباب والعوامل

يوسف الحداد يروي قصص النجاح في «وطن السعادة»
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تاريخ النشر: الثلاثاء 03 يناير 2017

أبوظبي (الاتحاد)

بعين الإعلامي والباحث، وبقلب المحب لوطنه، اختار يوسف جمعة الحداد كلمات خالدة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتكون مقدمة لكتابه الجديد «وطن السعادة»، وقد جاء فيها: «لقد كرست جهودي من أجل راحة المواطنين، وسهرت لراحة الصغير والكبير، وراحة المرأة والرجل؛ لأن راحتهم هي سعادتي، وكل ما يفرحهم يفرحني».

الكاتب يعود هنا إلى سر السعادة ومنبعها الأول في دولة الإمارات العربية، إلى «زايد الخير» الذي لخص بحنكته البالغة صفات الحاكم القائد: إنه من يسهر من أجل راحة شعبه، من يفرح لفرحهم ويتألم لألمهم ويحزن لحزنهم.

يفتتح يوسف الحداد كتابه بموضوع عنوانه «سنكون عند حسن الظن في عام الخير»، يؤكد فيه أن خير ما يقوم به أبناء الإمارات لمواكبة مبادرة 2017 «عام الخير» هو السير خلف قيادتهم الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، صاحب مبادرة عام الخير؛ لأن في الاقتداء بهم والسير على خطاهم الخير كله، فهم أهل الخير وصانعوه وناشروه.

وقد اختار الكاتب لكل موضوع من المقالات «عتبة» اصطفاها من سياق المقال ذاته، لاعتقاده أنها تشكل الكلمات المفتاحية لذلك المقال.

«وطن السعادة» يسلط الضوء من خلال أكثر من ستين موضوعاً على العوامل التي اجتمعت في دولة الإمارات فجعلت شعبها من أسعد الشعوب، ومن أبرز هذه العوامل والمحاور: ... المزيد
     
 

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