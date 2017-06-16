الجروان: صعوبة رؤية هلال شوال السبت.. والعيد فلكياً الاثنين

أحمد مرسي (الشارقة)
أكد إبراهيم الجروان الباحث في علوم الفضاء والفلك، نائب مدير عام مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، أن ظروف الرؤية البصرية لهلال شهر شوال يوم السبت الموافق 24 يونيو الجاري في دولة الإمارات، تكون غير ممكنة، وتتحسن تدريجياً كلما اتجهنا نحو الأفق الغربي، وبالتالي تكون ظروف الرؤية في السعودية أفضل.
وأوضح أن هذا العام، ووفقاً للرؤية البصرية للهلال لغرة شوال وبداية عيد الفطر، قد لا يكون هناك توافق في الرؤية البصرية، بين الدول الإسلامية، وأن الجهات الشرعية المختصة في البلدان ستفصل إعلان ثبوت الرؤية وما إذا كان يوم الأحد أو الاثنين هو أول أيام عيد الفطر.
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وتابع الجروان: «تتحسن ظروف الرؤية البصرية كلما اتجهنا غرباً وتكون ظروف الرؤية في السعودية أفضل من الإمارات، وظروف الرؤية في مصر أفضل من السعودية، وظروف الرؤية في المغرب أفضل من مصر وهكذا كلما اتجهنا نحو الغرب، وتكون فرصة رؤية الهلال واردة عند بعض الدول الإسلامية التي تقع غرب الإمارات فيكون الأحد غرة شوال.
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وأشار الجروان إلى أن طول النهار في الإمارات خلال هذه الفترة سيتجاوز 13 ساعة و48 دقيقة في بعض المناطق، أما دول العالم فسيتزايد طول النهار كلما اتجهنا نحو الشمال، متجاوزاً شمال البحر المتوسط الـ15 ساعة، وفي بحر البلطيق سيتجاوز طول النهار 18 ساعة، حيث ستكون الدول التي في دائرة عرض 55 شمالاً بالليالي البيض كما تسمى في اسكندنافيا وسانت بيترسبورج الروسية، حيث لا يختفي الشفق بعد غروب الشمس نهائياً، بل يتداخل بعد غروب الشمس الشفق المسائي بالشفق الصباحي قبل أن تطلع الشمس مرة أخرى، أما الدول شمال دائرة عرض 66.5 شمال اسكندنافيا والشمال الروسي والكندي وألاسكا فستحظى بنهار دائم لا تغيب عنه الشمس في تلك الفترة الزمنية المتزامنة مع انقلاب يونيو الصيفي.