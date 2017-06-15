الاتحاد الأوروبي يلغي رسوم التجوال على مستخدمي الهواتف

بروكسل (د ب أ)

بات بإمكان مستخدمي الهواتف المحمولة المسجلين في الاتحاد الأوروبي استخدام أجهزتهم أثناء السفر أو قضاء العطلات في أي دولة من دول الاتحاد من دون دفع رسوم تجوال بدءا من أمس الخميس. وتم التوصل إلى هذه الخطوة بعد عملية استمرت 10 سنوات ترمي إلى إلغاء رسوم التجوال داخل الاتحاد على أساس أنه لا ينبغي فرض رسوم على سكان الاتحاد لاستخدامهم هواتفهم عند عبورهم الحدود الوطنية داخل السوق الأوروبية الموحدة.

وقال قادة مؤسسات الاتحاد (البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد) في بيان أمس الأول الأربعاء إن إلغاء رسوم التجوال «يعد أحد أكبر الإنجازات الملموسة التي حققها الاتحاد الأوروبي». تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد يحد تدريجيا من رسوم التجوال منذ عام 2007.

وحتى يوم الخميس، كانت شركات الاتصالات تفرض رسوما على من يجرون المكالمات الهاتفية أو لكل رسالة نصية أو لكل ميجابايت من الإنترنت عبر الهاتف النقال عندما يستخدم العملاء هواتفهم في بلد آخر غير البلد الذي وقعوا فيه عقد الخدمة.