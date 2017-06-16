احتجاجات في تركيا بعد سجن نائب معارض

أنقرة (وكالات)
خرج عدة آلاف في مسيرة في تركيا أمس، احتجاجا على الحكم بسجن نائب برلماني معارض 25 عاما لإدانته بالتجسس. فيما قضت محكمة تركية بسجن 23 شخصا مدى الحياة لاشتراكهم في محاولة الانقلاب الفاشلة التي استهدفت الرئيس رجب طيب أردوغان العام الماضي.
وقضت محكمة أمس الأول، بسجن النائب أنيس بربر أوجلو، الذي ينتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض بعدما أمد صحيفة معارضة بمقطع فيديو يزعم أنه يظهر جهاز المخابرات التركي وهو يرسل أسلحة إلى سوريا.
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ووصف كمال قليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري، قرار المحكمة بأنه غير قانوني وله دوافع سياسية.
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