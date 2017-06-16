العراق يؤمن الطريق الدولي مع الأردن بطائرات ودوريات

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

أعلنت قيادة عمليات الجزيرة والبادية غرب العراق أمس، عن بدء مراحل تأمين الطريق الدولي الرابط بين بغداد ومنفذ طريبيل الحدودي مع الأردن، فيما توشك القوات العراقية على استكمال تطويق تنظيم «داعش» في المدينة القديمة بالموصل في محافظة نينوى، بعد السيطرة على حي مجاور، وسط مقاومة شرسة من التنظيم الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وقال المقدم محمد خلف من قيادة عمليات الجزيرة والبادية إن «مراحل تأمين الطريق الدولي السريع الرابط بين العاصمة بغداد وصولا إلى منفذ طريبيل الحدودي مع الأراضي الأردنية، بدأت بغية حمايته وتمهيدا لإعادة افتتاحه بعد إغلاقه منذ بداية عام 2014».

وأضاف خلف أن «عملية تأمين الطريق وصولا إلى الحدود، تأتي من خلال مراحل متعددة، من أجل إبعاد الخطر من قبل التنظيمات الإرهابية التي تنتشر في المناطق ذاتها، وإعادة حركة المسافرين والطريق التجاري»، مشيرا إلى أن «تأمين الطريق سيتم من خلال تكثيف الطيران الحربي، وإطلاق دوريات أمنية وسرية على طوله».

وأوضح أنه «ستتم إعادة افتتاح المنفذ حالما تتم إزالة خطر الإرهابيين الذين يتربصون للحيلولة دون فتحه»، مؤكدا أن «إناطة مهمة تأمينه لشركات أمنية أجنبية أمر متروك للقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي».